Böbrekler için en iyi 20 gıda

Dengeli beslenmenin sağlık için önemli olduğunu zaten herkes biliyor. Ancak uzmanlar, genel sağlığı geliştirmenin yanı sıra, özellikle böbrekler için iyi olan bazı yiyecekler olduğunu söylüyor.

Aşağıdaki böbrekler için en iyi gıdalar listesindeki yiyeceklere neden "süper gıdalar" dendiğini anlamak için önce oksidasyon ve serbest radikalleri anlamalısınız. Oksidasyon, vücutta enerji üretimi için bir süreçtir ve birçok kimyasal değişimin bir parçasıdır. Ancak çoğu zaman serbest radikal adı verilen moleküllerin üretimine yol açar.

Serbest radikaller, vücutta proteinler ve genler yoluyla hareket eden ve hücre zarlarına zarar veren moleküllerdir. Serbest radikaller, hücrelerin yaşlanmasını hızlandırır ve kanser, kalp hastalığı ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere kronik hastalıkları tetikleyebilir.

İyi haber şu ki, aşağıda listelenen böbrek dostu gıdalar, serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Düşük miktarlarda alınan antioksidanlar bile, hücre yaşlanmasını yavaşlatmaya ve serbest radikallerin neden olduğu oksidasyonu bozmaya yardımcı olabilir.

BÖBREKLER İÇİN EN İYİ 20 GIDA

Diyaliz, kronik böbrek hastalığı veya başka bir böbrek probleminiz varsa, antioksidanlar ve diğer sağlığı destekleyici özellikler açısından zengin sayısız gıda olduğunu bilin. Böbrek hastalığı olan kişiler, böbrek sorunu olmayanlara göre daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskine sahiptir.

Aşağıda listelenen, böbreklere iyi gelen, besin maddeleri ve antioksidanlar açısından zengin olan bu gıdaların tüketimi ile hastalıkları ve böbrek sorunlarını önleyebilir ya da bir sorununuz varsa böbrek rahatsızlıklarını hafifletebilirsiniz.

1. Kırmızı Biber

Kırmızı biber, potasyum açısından düşük olduğu için böbrek sağlığı konusunda endişe duyanlar için iyi bir seçimdir. Ayrıca, herhangi bir yemeğe renk ve lezzet katarlar ve bol miktarda A, C, B6 vitaminleri, folat ve lif içerirler. Ayrıca, belirli kanser türlerine karşı koruma sağlayan antioksidan likopen içerirler

2. Karnabahar

Böbrekler için bir başka iyi besin ise karnabahardır. Bu sebze, folat ve lif ile birlikte tabağınıza bol miktarda C vitamini ekler. Ayrıca karaciğerin toksik maddeleri yok etmesine yardımcı olan bileşikler içerir. Daha besleyici olması ve en yoğun özelliklerini koruması için karnabahar çiğ olarak tüketilmelidir. Ama aynı zamanda haşlanmış olarak da servis edilebilir, baharatlanabilir ve birçok tarife eklenebilir.

3. Soğan

Böbrekler için bir diğer popüler yiyecek ise soğandır. Flavonoidler, özellikle kuersetin bakımından zengindir. Flavonoidler, damarlarda yağ birikmesini önleyen doğal kimyasallardır. Kuersetin, kalp hastalıklarını azaltmaya yardımcı olan ve birçok kanser türüne karşı koruyan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Düşük potasyum içeriği onu böbrekler için iyi besinlerden biri yapar. Ek olarak, vücudunuzun yağ, protein ve karbonhidratları metabolize etmesine yardımcı olan mineraller de içerir. Soğan çiğ olarak salatalarda, çorbalarda, yemeklerde, soslarda, geleneksel soğan halkaları veya karamelize halkalarda pişirilerek tüketilebilir.

4. Kızılcık

Kızılcık böbrekler için iyi bir besindir çünkü idrar yolu enfeksiyonlarını önler, idrarı daha asidik hale getirir ve bakterileri mesaneden uzak tutmaya yardımcı olur. Ayrıca kanser ve kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olurlar. Çay veya meyve sularında veya kek gibi çeşitli tariflerde kuru üzüm yerine tüketilebilirler.

5. Ahududu

Ahududu, serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olan ellagik asit adı verilen bir bileşik içerir. Kırmızı rengi, antosiyaninler adı verilen antioksidanlardan gelir. Ahududu lif, C vitamini ve manganez ile doludur. Güçlü bir B vitamini olan folat açısından da zengindirler. Ahududu, kanser hücresi büyümesini ve tümör oluşumunu durdurmaya yardımcı olan özelliklere sahiptir. Tahıllara, meyve salatalarına, meyve sularına ve smoothie'lere taze ahududu ekleyin.

6. Zeytinyağı

Son araştırmalar, insanların zeytinyağı tükettiği ülkelerde kanser ve kalp hastalığı oranlarının daha düşük olma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Bunun, iltihap önleyici bir asit olan oleik asit içeren zeytinyağının yüksek tüketiminden kaynaklandığına inanılmaktadır. Daha fazla antioksidan içeren sızma zeytinyağı kullanın.

7. Lahana

Lahana, bazı meyve ve sebzelerde bulunan kimyasal bileşikler olan fitokimyasallarla dolu bir sebzedir. Fitokimyasallar, serbest radikalleri parçalama işlevine sahiptir. Fitokimyasallar kanserle savaşabilir ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir. Lahana, K ve C vitaminleri ve lif açısından zengindir ve iyi bir B6 vitamini ve folik asit kaynağı olduğu için diyetiniz için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Az potasyum içeren lahanalar, özellikle böbrekler için faydalıdır. Lahanalar salatalara, çorbalara, yemeklere ve sandviçlere eklenebilir veya turşu olarak tüketilebilir.

8. Sarımsak

Sarımsak iltihabı azaltmak ve kolesterolü düşürmek için iyidir. Ayrıca kanın pıhtılaşmasını önleyen antioksidan özelliklere sahiptir. Sarımsağı pişirmek, antioksidan özelliklerine müdahale etmez, ancak iltihap önleyici ve kan inceltici etkilerini azaltabilir. Sarımsak, son derece lezzetli olmasının yanı sıra hemen hemen her öğünde kullanılabilen çok yönlü bir malzemedir. Tuz yerine etler için baharat olarak kullanılabilir. Kesebilir veya toz halini kullanabilirsiniz. Baklagiller ayrıca sarımsak ve domates sosları ve hatta hardal sosu ile mükemmel bir şekilde birleşerek özel bir lezzet sağlar.

9. Elma

Günde bir elma yemek, genel sağlığınızı gerçekten iyileştirebilir. Lif bakımından zengindirler ve iltihap önleyici özelliklere sahiptirler. Ayrıca elma, kolesterolü düşürmeye, kabızlığı önlemeye, kalp hastalıklarına karşı korumaya ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Elmalar çiğ olarak kabuğuyla tüketildiğinde en yüksek faydayı sağlar.

10. Yaban Mersini

Bu lezzetli mavimsi ve mor meyveler, antosiyanidinler adı verilen antioksidan bileşiklere sahiptir. Yaban mersini, iltihabı azaltan doğal bileşikler ve C vitamini ve lif varlığı sayesinde besleyicidir. Ayrıca kemik sağlığına katkıda bulunan manganez içerirler.

11. Çilek

Çilekler iki tür antioksidan bakımından zengindir ve çok miktarda C vitamini, manganez ve lif içerir. İltihap önleyici ve anti-kanser özelliklerine sahiptirler ve ayrıca kalbin sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar.

12. Üzüm

Üzümler, oksidasyonu önleyen ve kanın pıhtılaşma riskini azalttığı için kalbe iyi gelen birkaç flavonoid içerir. Üzümde bulunan flavonoidlerden biri, daha iyi kan akışı için damarlarda kas gevşemesini artıran nitrik oksit üretimini artırabilen resveratroldür. Flavonoidler ayrıca kansere karşı korunmaya ve iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur. Mor ve kırmızımsı renge sahip üzümler en yüksek flavonoid içeriğine sahiptir.

13. Balık

Balıklar yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Balık, haftada iki ila üç kez tüketilmelidir. Balık, iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra, omega 3 adı verilen iltihap önleyici yağlar içerir. Bu sağlıklı yağlar, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kötü kolesterolü düşürmeye ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olurlar. En çok omega 3 içeren balıklar somon, ton balığı, uskumru ve alabalıktır.

14. Civanperçemi

Civanperçemi sadece idrar söktürücü olarak çalışmakla kalmaz, böbrekleri fazla suyu dışarı atması için uyarır, aynı zamanda antiseptik ve iltihap önleyici özellikler içermesi gibi ek bir faydaya da sahiptir. Diüretik etkisi idrar akışını artırırken, antiseptik etkisi idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilecek bakterilerle savaşmaya yardımcı olur.

15. Ardıç

Ardıç böbrek fonksiyonunu iyileştirebilir ve sürekli olarak idrar yolu enfeksiyonları, böbrek ve mesane taşları için kullanılır. Ardıç ayrıca idrara çıkma dürtüsünü artırabilir ve toksinlerin yok edilmesini teşvik edebilir. Bununla birlikte, böbrek iltihabınız varsa veya hamileyseniz bu bitki tüketilmemelidir. Tüketimi bir ayı geçmemelidir.

16. Maydanoz

Maydanoz, böbrekleri tüm toksinlerden temizlemeye yardımcı olan en iyi yiyeceklerden biridir ve ayrıca böbrek taşları ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde faydalıdır.

17. Zerdeçal

Zerdeçal, antiseptik özellikler açısından zengindir ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. İltihap önleyici özelliklere sahiptir, bu nedenle böbrek enfeksiyonlarını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir.

18. Kabak Çekirdeği

Kabak çekirdeği, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından zengin olduğu için böbrekler için iyi bir besindir. Kabak çekirdeği böbrek sağlığını iyileştirebilir ve böbrek taşı riskini azaltabilir.

19. Hatmi Kökü

Hatmi bitkisinin kökü de böbrekler için iyi bir idrar söktürücüdür. İdrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı gibi idrar sorunlarının tedavisine yardımcı olur. Tüketimi bazı ilaçların emilimini engelleyebilir, bu nedenle ideal olan bir uzmana danışmaktır.

20. Isırgan

Böbrekler için iyi olan ve idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir diğer bitki ise ısırgandır. İdrar söktürücü etkisi vardır ve suyun böbreklerden ve mesaneden akmasını sağlayarak bakterileri yok eder. Yüksek demir içeriği genel sağlık için idealdir. Bitkiyi 10-15 dakika kaynatarak çay olarak tüketebilirsiniz.

SU TÜKETİMİNİ UNUTMAYIN

Yeterli su tüketmeniz ve idrarınızı seyreltmeniz böbreklerinizi sağlıklı tutmak için önemlidir. Su, sağlık için en iyi içecektir ve böbreklere iyi gelen besinler listesinin dışında bırakılmamalıdır.

Gün içinde bol su tüketmek, böbreklerin düzgün çalışmasına ve yabancı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Egzersiz yapıyorsanız, terle kaybettiğiniz tuzları yerine koymak ve dehidrasyondan kaçınmak için normalden daha fazla su tüketmeniz gerektiğini unutmayın.

Böbrek hastalığınız varsa, hasarlı böbrekler ekstra sıvıları gerektiği gibi çıkaramadığından fazla suya ihtiyacınız olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Böbrek hastalığınızın evresine bağlı olarak doktorunuz sıvı alımınızı sınırlayabilir.