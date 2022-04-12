Böbrekleri temizleyen 12 besin

Oldukça yaygın olan böbrek hastalıklarını sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla kronikleşmeden önleyebilmek mümkün. Böbrekleri temizlemek için ilk kural ise sağlıklı beslenmek olarak öne çıkıyor.

Böbrekler, vücudun düzgün çalışması için gerekli hayati organlardır. İdrar yolunda bulunurlar, kanı süzerler ve idrar yoluyla vücut atıklarını ortadan kaldırırlar. Birkaç faktör böbrek fonksiyonlarını bozabilir ve onlara hasar verebilir.

Dünya çapında milyonlarca kişi böbrek yetmezliği yaşıyor. Bu hastalık, böbreklerin işleyişinin bozulması ve kanallarının yıkımı ile ortaya çıkar. Böbrek yetmezliğinin nedenleri çoktur. Diyabet ve yüksek tansiyon gibi diğer hastalıklardan, yetersiz sıvı tüketimi veya tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklanabilir.

Böbrek yetmezliği nedir?

Yaşam tarzları böbrekler üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir ve sağlıklı besinlerin tüketimi böbrek sağlığında belirleyici bir rol oynar.

Hareketsiz bir yaşam tarzı, fiziksel egzersiz eksikliği ve hepsinden önemlisi kötü beslenme gibi sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları, böbrek yetmezliği yaşama riskini yükseltir.

Böbrek yetmezliği, böbreklerin çalışmayı bıraktığı ve atıkları vücuttan atamadığı bir durumdur. Bu, kandaki fazla suyun sağlıklı bir şekilde çözülemeyeceği ve vücudun kimyasal maddelerinin dengesini koruyamayacağı anlamına gelir.

Akut veya şiddetli böbrek yetmezliğinin belirti vermeden ortaya çıktığı doğru olsa da tedavisi vardır. Kronik böbrek yetmezliğinde ise henüz tam bir tedavi yoktur.

Böbrekleri korumak için 5 ipucu

Böbrek yetmezliği ciddiyetinin birkaç seviyesi vardır. Kronik böbrek yetmezliği tedavi edilemez, ancak yavaşlatılabilir. Hastalığın gelişimini yavaşlatmak ve komplikasyonları önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek gerekir. Beslenme böbrek hastalığı üzerinde gerçek bir etkiye sahiptir. Böbrek yetmezliğiniz varsa bazı kısıtlamalarla dengeli bir diyet tercih etmelisiniz.

İşte böbreklerinizi korumak için takip etmeniz gereken 5 ipucu.

Tuz oranı düşük yiyecekleri seçin

Tuz, sodyum klorürden oluşur. Fazla sodyum böbrek fonksiyonu için zararlıdır. Böbreklerin filtreleme yeteneğini azaltır. Sodyum eklenmiş hazır ve paketlenmiş ürünler yerine taze sebze, meyve ve baharatlar gibi tuz ikameleri kullanmak daha iyidir.

Protein alımını sınırlayın ve bitkisel proteinleri tercih edin

Kadınlar için günde yaklaşık 50 gr, erkekler için ise 60 gr protein tüketilmesi önerilir. Aşırı protein tüketimi böbreklere zararlıdır çünkü böbrekler proteini yok etmekte zorlanıyorsa kanda birikebilen üreye dönüşür. Ayrıca sürekli hayvansal protein tüketmek de böbrekleri yorabilir. Baklagiller, tam tahıllar ve soya gibi btikisel proteinler de tercih edilmelidir.

Alkali bir diyet benimseyin

Böbrekler vücudun asit-baz dengesini sağlar. Böbrek fonksiyonu bozulursa ve vücut kronik asidoz riski altındaysa, yiyeceklerdeki asitler daha az filtrelenir. Et, peynir, yumurta ve tahılların aksine alkalileştirici oldukları için daha fazla meyve ve sebze tüketin.

Fazla fosfordan kaçının

Böbrek yetmezliğinde fazla fosfor uygun şekilde filtrelenemez ve kanda kalır, bu da kemiklerin zayıflamasına ve kalsiyum kaybına neden olabilir. Kandaki çok yüksek fosfor ve kalsiyum seviyeleri organlarda (akciğerler, kalp, gözler) hasarlara yol açabilir. Et ve süt ürünleri ölçülü tüketilmelidir.

Aşırı potasyumdan kaçının

Böbrek yetmezliği durumunda kandaki potasyum seviyeleri de yükselebilir. Bu nedenle muz, portakal, kuru erik, patates, domates, avokado gibi potasyumdan zengin meyve ve sebzelerin tüketiminin sınırlandırılması önerilir.

Böbrekleri temizleyen 12 besin

Böbrekler, tansiyonu kontrol eden ve kemik iliğini kırmızı kan hücreleri üretmesi için uyaran hormonları oluşturmaktan sorumludur ve bunun için uygun beslenme onlar için çok önemlidir. Uygun beslenme ile ayrıca diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıklar dahil olmak üzere böbrek hastalıkları için risk faktörlerini önleyebilirsiniz.

Zeytinyağı

Antioksidanlar ve mineraller açısından zengin olan zeytinyağı, yemeklere kolaylıkla eklenebilir. Böbreklerin vücuttaki toksinleri atmasına yardımcı olur.

Limon

Küçük böbrek rahatsızlıkları için önerilen limon suyu, asiditesi sayesinde böbrekleri temizlemeye yardımcı olur. Özellikle böbrek taşlarında etkilidir.

Maydanoz

Böbreklerin toksinleri atmasına yardımcı olan en iyi gıdalardan biri olan maydanoz, böbrek taşlarını ve idrar yolu enfeksiyonlarını giderir.

Kırmızı meyveler

Su ve antioksidanlar açısından zengin olan kırmızı meyveler detoksifiye edici özelliklere sahiptir. Yaban mersini, böğürtlen ve kızılcık gibi koyu renkli olanlar böbrekler için en iyisidir. Ancak yüksek şeker içeriği nedeniyle ölçülü olarak tüketilmelidirler.

Zencefil

Zencefilin antioksidan özelliği böbrekler için faydalıdır. Zencefil tüketmek toksinleri atarken aynı zamanda kanı ve böbrekleri temizler.

Isırgan

Isırgan otu arındırıcı ve antiseptik özelliği sayesinde bakterileri yok ederek idrar yolu enfeksiyonlarını önler ve tedavi eder. Taze veya kuru ısırgan otu çayı böbreklerin düzgün çalışması için önerilir.

Zerdeçal

Zencefilin iltihap önleyici özellikleri, onu böbrek iltihabı veya idrar yolu enfeksiyonlarında iyi bir koruyucu gıda yapar. Ayrıca iltihaplı hastalıkları hafifleten antiseptik özelliklere sahiptir.

Karpuz

Karpuzun yüksek su içeriği onu böbrekler için gerçek bir sağlıklı gıda yapar. İçerdiği vitamin ve mineraller de vücut için çok iyidir. Özellikle yaz aylarında vücudun susuz kalmaması ve böbreklerin temizlenmesi için tüketimi önerilir.

Elma

Elmanın içerdiği lifler, detoks etkisine sahiptir. Vücuttan atıkları ve toksinleri atmaya yardımcı olurlar. Böbrek sağlığını korumak için düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Karahindiba

Karahindiba yaprakları en iyi idrar söktürücüler arasındadır. Su tutulmasını ortadan kaldırarak üriner sistemdeki tahrişleri yatıştırır ve idrara çıkmayı tetikleyerek böbreklerin çalışmasını kolaylaştırır. Bu bitki birçok böbrek rahatsızlığını ve idrar yolu enfeksiyonunu önler.

Kırmızı biber

Böbrek yetmezliği durumunda sınırlandırılması gereken mineraller olan sodyum ve potasyum içeriği düşük olan kırmızı biberler, böbrek fonksiyonuna yardımcı olan birçok antioksidan içerir.

Su

Su, yaşam için gereklidir ve böbrekler için en iyi seçenektir. Yeterli su tüketimi, toksinleri ortadan kaldırmaya ve üriner sistemin düzgün işleyişini sürdürmeye yardımcı olur.