Böbreklerin bozulmaya başladığında verdiği 7 belirti

Herhangi bir anormallik veya hastalık belirtisinin erken tespit edilmesi, tüm organlarda olduğu gibi böbreklerde de rahatsızlığın kronikleşmesini önleyebilir. İşte dikkat edilmesi gereken 7 belirti.

Böbrekleriniz bozulmaya başladığında, örneğin bel ağrısı gibi belirli semptomlar yaşayabilirsiniz. Tabii ki, ağrının yoğunluğu sorunun durumuna bağlı olacaktır.

Gün boyunca böbrekler 200 litreye kadar kan işleyebilir. Bir filtreleme işleminden sonra idrar yoluyla yaklaşık 2 litre su ve atık atılmasını sağlarlar. Ayrıca kan basıncının kontrolüne ve bazı hormonların salgılanmasına katıldıkları için sağlık için belirleyici olduklarına şüphe yoktur.

Böbreklerin görevi özetle kanı filtrelemek ve iklim, beslenme ve diğer dış etkenlerdeki değişikliklere rağmen iç ortamı sabit tutmaktır.

Bu nedenle, herhangi bir anormallik veya hastalık belirtisini zamanında fark etmek önemlidir, çünkü rahatsızlığın ilerlemesi kronik sorunların gelişmesine yol açabilir.

İşte böbrekleriniz bozulmaya başladığında yaşayabileceğiniz 7 belirti.

SIVI TUTULMASI VE İLTİHAPLANMA

İlk belirtilerden biri, vücutta genellikle sıvı tutulmasının eşlik ettiği kontrolsüz iltihaplanma süreçleridir. Bu semptomlar, böbreklerin atıkları filtrelemede ve idrar üretmede sorun yaşamasının ve bunun dokularda kalmasına neden olmasının sonucudur.

Aşağıdaki bölgelerde olağandışı şişlik fark ederseniz doktorunuza görünün:

- Yüz,

- Eller,

- Bacaklar,

- Karın,

- Ayaklar ve ayak bilekleri.

İDRARA ÇIKMA ALIŞKANLIKLARINDA KONTROL EKSİKLİĞİ

Kontrolsüz idrara çıkma alışkanlıkları böbrek sisteminin olası bir yetmezliği olarak dikkate alınması gereken belirtilerden biridir. Tuvalete gitme sayınızı artırmak veya görünürde bir sebep olmaksızın azaltmak, böbreklerin işlevlerinde birtakım anormallikler olabileceğini gösterir.

İDRARDA GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞİŞİKLİKLER

İdrarınızın dokusu, rengi ve kokusu, böbreklerinizin herhangi bir nedenle bozulmaya başladığının veya işlerini yapmakta zorlandığının göstergesi olabilir.

Normalden daha sarımsı bir renk gibi gözle görülür değişiklikleri fark etmek, enfeksiyon veya kronik sorunların bir uyarı işaretidir. Ayrıca şunları kontrol etmek gerekir:

- İdrar yaparken yanma,

- Köpüklü idrar,

- İdrarda kan lekeleri,

- Çok güçlü veya hoş olmayan koku.

DERİ DÖKÜNTÜLERİ

Deri döküntüleri birden fazla faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilse de, böbreklerin bozulmasında da görülür.

Böbrekler tarafından filtrelenmeyen toksinler kan dolaşımında kalır ve taşındıktan sonra derideki normal yağ üretimini değiştirir. Sonuç olarak, ciltte neredeyse her zaman rahatsız edici bir kaşıntı hissi ve tahriş görülür.

BEL AĞRISI

Sırtın alt kısmında veya vücudun yanlarından birinde tekrarlayan bir ağrı, böbreklerinizin bozulmaya başladığının veya böbrek sisteminde zorluklar olduğunun bir işareti olabilir. Böbrek hastalığı olan hastalar, ürettikleri iltihaplanma nedeniyle bu tür bir ağrı hissettiklerini bildirmektedir.

Her ne kadar kaslarda bir zayıflama nedeniyle ortaya çıkabilse de, bel ağrısı durumunda böbreklerde sorun olma ihtimali göz ardı edilemez.

YÜKSEK TANSİYON

Böbrek yetmezliği veya böbrek hastalığı teşhisi konan hastalar, çeşitli değişikliklere maruz kalabileceğinden, kan basıncını sürekli olarak kontrol etmelidir.

Bu organların gerçekleştirdiği işlevler, stabil kan basıncını korumanın anahtarı olan iki mineral olan potasyum ve sodyum seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olur. Bunlar ayrıca doku ve damarların iltihaplanmasını önlerken vücut sıvılarını kontrol altında tutar.

Öte yandan, hipertansiyonun kökeninin renal arter stenozu olarak bilinen bir sorundan kaynaklanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Böbreklere kan taşıyan damarın kısmi tıkanmasına neden olur.

YORGUNLUK HİSSİ

Böbrek işlevleri bozulmaya başladığında, hastaların kendilerini yorgun hissetmeleri yaygındır. Bunun nedeni, oksijen ve besinlerin sağlıklı olarak taşınması için kırmızı kan hücrelerinin oluşumu sürecine katılan eritropoietin olarak bilinen bir hormonun üretimindeki azalmadır. Bu azalma, kronik aneminin yanı sıra baş dönmesi ve konsantrasyon sorunlarına yol açabilir.

Yukarıda belirtilen semptomları ve gününüzü etkileyen diğer rahatsızlıkların böbreklerinizden kaynaklandığını düşünüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışmanız en iyisidir. Birçok böbrek sorununun erken evrede teşhis edilirse tedavi edilebileceğini unutmayın. Herhangi bir uyarı işaretine hemen dikkat edin ve hastalık geliştirme riskini azaltan sağlıklı alışkanlıklar edinmeye çalışın.

Birçok faktörün böbrekleri bozabileceğini unutmayın. Bilinçsiz ilaç kullanımı, alkol ve sigara tüketimine ek olarak, böbrek sağlığını en çok etkileyen faktörlerden biri diyettir. Aşırı işlenmiş gıdalar, kızarmış gıdalar ve şekerler açısından zengin bir diyet, tüm böbrek sistemini ciddi şekilde etkiler.