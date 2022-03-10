Böbreklerin düzgün çalışmadığını gösteren en yaygın belirtiler

Böbrekler vücudumuzun ana temizleyicilerinden biridir, bu nedenle düzgün çalışmaması vücutta birçok kalıcı hasara neden olabilir. İşte böbreklerde bir sorun olduğunu gösteren en yaygın belirtiler.

Kronik böbrek hastalığının dünya çapında her 10 yetişkinden 1'ini etkilediği tahmin edilmektedir. Erken teşhis, tüm hastalıklarda olduğu gibi böbrek hastalıklarında da zamanında tedaviyi sağlar.

Böbrek hastalığına bağlı ölüm oranı yıldan yıla artmaya devam ediyor ve kronik böbrek hastalığının 2040 yılına kadar dünyada beşinci önde gelen ölüm nedeni olacağı tahmin ediliyor.

Böbrekler, omuriliğin her iki yanında birer böbrek olmak üzere sırtın alt kısmında yer alan salgı bezli organlardır. Böbreğin asıl görevi kanı süzerek mesaneye gönderdiği toksinleri uzaklaştırmaktır ve mesane bunları idrar yoluyla atmaktadır. Böbrek yetmezliği meydana geldiğinde, genellikle vücutta toksin birikmesine yol açan idrar çıkışının azalması ortaya çıkar. Tedavi edilmesi gereken hayatı tehdit eden bir durumdur. Hayati bir organ olmasına rağmen, sadece bir böbrekle yaşama devam etmek mümkündür.

Böbreğin anatomisi karmaşıktır çünkü her böbrek nefron adı verilen yaklaşık bir milyon yapı taşından oluşur. Nefronlara mikroskobik filtreler denilebilir çünkü her biri kanı filtreleme görevini yerine getirir. Filtrelerden geçerek oluşan son süzüntü, böbreklerden üreterler yoluyla mesaneye ulaşan idrar haline gelir. Böbrekler kalp, akciğerler ve karaciğer gibi diğer hayati organlarla yakından bağlantılıdır ve iyi iletişimleri, vücutta sağlıklı bir denge sağlar.

KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI BELİRTİ VERMEYEBİLİYOR

Böbrekler vücudumuzda son derece önemli bir rol oynamaktadır. Sodyum ve potasyum dahil olmak üzere kandaki birçok mineral ve molekülün seviyelerini kontrol ederler ve kan asitliğini kontrol etmeye yardımcı olurlar. Vücuttaki tuz ve su dengesini kontrol ederler, böylece kan basıncını yani tansiyonu ayarlarlar.

Böbrek fonksiyonu belirli bir noktanın altına düştüğünde buna böbrek yetmezliği denir. Böbrek yetmezliği tüm vücudu etkiler ve tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir. Erken kronik böbrek hastalığının hiçbir belirtisi yoktur. Kronik böbrek hastalığı kendi kendine kaybolmaz ancak tedavi edilebilir. Sahip olduğunuzu ne kadar erken anlarsanız, etkili tedavi şansınız o kadar iyi olur. Böbrek hastalıklarını kontrol etmek için kan ve idrar testleri kullanılır. Böbrek hastalıklarının böbrek yetmezliğine dönüşebileceği unutulmamalıdır.

BÖBREK YETMEZLİĞİNİN NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Böbreklern sağlığı birçok farklı faktörden etkilenir. Böbrek yetmezliğinin en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

Böbreklere Yetersiz Kan Temini

Kalp krizi, kalp yetmezliği veya diğer kalp hastalıkları veya karaciğer sorunları, susuz kalma, alerjik reaksiyonlar, sepsis ve diğer ciddi enfeksiyon türleri dahil olmak üzere böbreklere giden kan akışının kesilmesine yol açabilecek bazı durumlar ve hastalıklar vardır. İltihaplanmayı ve hipertansiyonu azaltan bazı ilaçlar da kan akışını kısıtlayabilir.

İdrar Yolu Tıkanıklığı

İdrara çıkmayı önleyebilen kolon kanseri, mesane kanseri ve prostat kanseri gibi bazı kanserler vardır. Üriner sistemdeki böbrek taşları ve kan pıhtıları da idrara çıkma sorunlarına neden olabilir.

Diğer Nedenler

Diğer nedenler arasında uyuşturucu ve alkol kullanımının yanı sıra toksisiteye neden olan ağır metallerin tüketilmesi yer alır. Bazı durumlarda böbrek yetmezliğinin oluştuğuna dair net bir belirti ortaya çıkmaz ve bunlar bir uyarı olarak alınması gereken belirtilerden bazılarıdır:

- Azalmış idrar üretimi,

- Sıvı tutulması nedeniyle ayak bileklerinin, ayakların ve bacakların şişmesi,

- Ani nefes alma zorluğu,

- Bilinç bulanıklığı,

- Aşırı yorgunluk veya uyuşukluk,

- Sürekli mide bulantısı,

- Göğüs ağrısı.

Böbrek yetmezliği olan bazı hastalar komaya girebilir, bu nedenle hastalığın kötüleşmeden teşhis edilmesi çok önemlidir. Böbrek yetmezliği için yapılan bazı testler arasında idrar analizi, idrar hacmi ölçümü, kan örnekleri ve görüntüleme teknikleri bulunur. Tedavi böbrek fonksiyon bozukluğunun nedenine bağlı olarak değişir. Yaygın tedaviler arasında diyaliz ve böbrek nakli bulunur.

Belirtiler ortaya çıkar çıkmaz bir uzmana görünmek önemlidir, ancak böbrek sağlığını korumanın en iyi yolu önlem almaktır. Aşırı ve gereksiz ilaç tüketiminden kaçınmak, tütün ürünleri ve alkol tüketmemek ve böcek ilaçları ve kimyasal temizleyiciler gibi toksinlerin ve zararlı kimyasalların solunmasından kaçınmak böbrek hastalıklarını önlemede önemlidir.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Böbrek hastalığı genellikle kendisine özel belirtiler ortaya çıkarmaz, yani başka hastalıklardan da kaynaklanabilen belirtiler görülür. Böbrekler son derece uyarlanabilir organlardır ve kayıp işlevi telafi edebilirler. Bu nedenle geri dönüşü olmayan hasar meydana gelene kadar belirtiler ortaya çıkmayabilir. Kronik böbrek hastalığının belirtileri böbrek hasarının ilerlemesine paralel olarak yavaş yavaş gelişir. Bunlardan en yaygınları şunlardır:

- Mide bulantısı,

- Kusma,

- İştah kaybı,

- Yorgunluk ve halsizlik,

- Uyku sorunları,

- İdrara çıkma sayısında değişiklikler,

- Kas seğirmesi ve kramplar,

- Ayak ve ayak bileklerinin şişmesi,

- Sürekli kaşıntı,

- Göğüs ağrısı,

- Kalp çevresinde sıvı birikiyorsa nefes darlığı,

- Akciğerlerde sıvı birikirse, kontrol edilmesi zor olan yüksek tansiyon.

Tespit edilmemiş kronik böbrek hastalığının ilk sonucu, böbrek fonksiyonu kaybı riskidir. Bu, hayatta kalmak için düzenli diyaliz tedavisinin veya böbrek naklinin gerekli olduğu anlamına gelir.

Kronik böbrek hastalığının bir başka sonucu, kalp krizi ve felç nedeniyle daha yüksek erken ölüm riskidir. Sağlıklı görünen ve daha sonra kronik böbrek hasyalığı teşhisi konan bireylerin, böbrek yetmezliği olup olmadığına bakılmaksızın, kalp ve damar hastalıklarından erken ölme riski yüksektir.

Kronik böbrek hastalığı erken teşhis edilip uygun şekilde yönetilirse tedavi edilebilir ve ilişkili hastalıkların riski azaltılabilir.

Kronik böbrek hastalığı geliştirme riski nasıl azaltılır?

Aspirin ve ibuprofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçları kullanırken paket üzerindeki talimatları izleyin. Çok fazla ağrı kesici almak böbrek hasarına yol açabilir ve zaten böbrek hastalığınız varsa bundan kaçınmanız gerekir. Bu ilaçların sizin için güvenli olup olmadığını doktorunuza sorun.

- Sağlıklı bir kiloda olun. Haftanın çoğu günü fiziksel aktivite ile kilonuzu korumaya ve hareketli kalmaya çalışın. Kilo vermeniz gerekiyorsa, sağlıklı kilo verme yöntemleri hakkında bir uzmana danışın.

- Sigarayı ve alkolü bırakın. Sigara içmek ve alkol tüketmek böbreklere zarar verebilir ve mevcut böbrek hasarını kötüleştirebilir.

- Böbrek hastalığı riskini artıran bir durumunuz varsa, durumu kontrol altına almak ve daha fazla organ hasarına yol açmasını önlemek için mutlaka bir uzmana başvurun.