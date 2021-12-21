Böbreklerin verimli çalışmadığını gösteren 5 işaret

Çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen ve böbrek yetmezliğiyle sonuçlanan çeşitli böbrek sorunlarını erken teşhis ile tedavi edebilmek mümkün. İşte dikkat edilmesi gereken bazı yaygın belirtiler.

Böbreklerimiz vücuttaki atıkların süzülmesinden sorumludur. Böbrekler, fiziksel yaralanma, yüksek tansiyon veya diyabet gibi durumlar nedeniyle hasar gördüğünde, toksinleri filtreleyemezler ve vücuttan atamazlar.

Bu da vücutta toksin birikmesine neden olur. Böbrek hasarının belirtileri o kadar belirsizdir ki ilk yıllarda genellikle fark edilmez.

"Sessiz Katil" olarak da adlandırılan böbrek hastalıklarında belirtileri önceden fark edebilmek, hayati öneme sahiptir.

Erken dönemde alınan önlemlerle böbrek rahatsızlıklarının önüne geçilebilir ki bu da ancak belirtilerin zamanında teşhis edilmesi ile mümkündür. Yüksek tansiyon, şeker ve kolesterol seviyeleri olanlarda böbrek bozukluğu gelişme riski daha yüksektir. Bu kişiler durumlarını sürekli izlemeli ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmalıdır. Tıbbi kontroller, sorunları ilk aşamada tespit etmeye ve tedaviye daha erken başlamaya yardımcı olur.

İşte böbreklerin verimli çalışmadığını gösteren yaygın belirtiler.

AYAK BİLEĞİNDE VEYA AYAKLARDA ŞİŞME

Alt karın bölgesinde bulunan fasulye şeklindeki iki organ, vücuttan atıkları ve fazla sodyumu filtrelemeye yardımcı olur.

Böbrekler verimli bir şekilde çalışamadığında, vücut sodyum tutmaya başlar. Bu, sonunda ayak bileklerinin ve ayakların şişmesine yol açar. Duruma ödem denir.

Göz ve yüz gibi vücudun diğer kısımlarında da şişlik görülebilir, ancak bu öncelikle eller, kollar, ayaklar, ayak bilekleri ve bacakları etkiler.

YORGUNLUK

Sürekli yorgun veya güçsüz hissetmek, genellikle bir karaciğer sorununun erken belirtisidir. Böbrek rahatsızlığı ağırlaştıkça kişi kendini daha zayıf ve yorgun hissetmeye başlar.

Bazı basit ev işleri yapmak veya biraz yürümek bile kişiye zor gelebilir. Böbreklerin verimsizliği nedeniyle kanda biriken toksinler nedeniyle bu gerçekleşir.

İŞTAH AZALMASI

Vücutta toksinlerin ve atıkların birikmesi iştahı da azaltabilir ve kilo kaybına neden olabilir. Bir başka belirti de sabah erken saatlerde mide bulantısı ve kusma olabilir. Bu hoş olmayan duygular aynı zamanda iştahsızlığı tetikler.

Kişi her zaman tok hissedebilir ve hiçbir şey yemek istemeyebilir. İştahsızlık, endişe verici bir işarettir.

İDRAR SIKLIĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Normal sağlıklı bir insan günde 6-10 kez idrar yapar. Tuvaleti bundan daha fazla kullanmak böbrek hasarının bir göstergesi olabilir.

Bir böbrek sorunu durumunda, kişi ya çok az ya da çok sık idrara çıkabilir. Her iki durum da böbreklere zarar verebilir. Hatta bazı insanlar idrarlarında kan ya da aşırı idrar tespit ederler. Bunun nedeni, hasarlı böbrekler nedeniyle kan hücrelerinin idrara sızmaya başlamasıdır.

KURU VE KAŞINTILI CİLT

Diğer böbrek hasarı belirtileri ile birlikte kuru ve kaşıntılı cilt, ileri evre böbrek bozukluğunun bir işareti olabilir.

Bu, böbrekler toksinleri vücuttan atamadığında ve kanda birikmeye başlayarak kaşıntıya, kuruluğa ve kötü kokulu cilde yol açtığında meydana gelir. Böbrek sorunları ayrıca kemik hastalığına yol açabilir.