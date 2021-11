Böbreklerinizi sağlıklı durumda tutmanın en iyi yolu yeterli ve dengeli beslenmedir, yeterince su içmeli ve her gün meyve ve sebze yemelisiniz. İşte aklınızda bulundurmanız gereken bazı yiyecekler.

Kronik böbrek hastalığı, böbreklerin işlevlerini sessizce ve aşamalı olarak etkileyen oldukça yaygın bir sağlık sorunudur. Böbrekler vücudun temel bir parçasıdır. Her gün vücuttan atıkları ve fazla sıvıyı uzaklaştırmaktan sorumudurlar.

Ayrıca hücrelerin ürettiği asidi ortadan kaldırır ve kanda sağlıklı bir su, sodyum, kalsiyum, fosfor ve potasyum gibi minerallerin dengesini korurlar. Böbrekleri sağlıklı tutmak ve böbrek fonksiyonunu korumak, genel olarak daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmaya yardımcı olur.

Çok fazla kırmızı et ve türevlerini (sosis gibi) tüketmek, böbreklerinizin yapması gereken işi artırır ve bu da böbreklere zarar verebilir. Journal of the American Society of Nephrology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, diyetlerinde yüksek miktarda et türü bulunan kişilerde son dönem böbrek hastalığı riski yüzde 40'a kadar daha fazladır.

Ayrıca tuz alımı da böbrek sağlığı için çok önemlidir. Günde 2,3 g'dan fazla sodyum alınmamalıdır. Bu da en fazla 5 gram (bir çay kaşığı) tuz tüketimi demektir.

İşte böbreklerinize iyi gelecek 9 idrar söktürücü gıda:

KEREVİZ

Su, içeriğindeki potasyum ve lifin yanı sıra böbrek damarlarını genişleten yağının sayesinde idrar söktürücüdür. Bu, su ve toksik maddelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Ayrıca lenfatik sistemin işleyişini de etkiler.

Kereviz ayrıca eklem problemleri için oldukça yararlıdır. Diüretik etkisi yan etkiler olmadan romatizma ve hiperürisemi gibi sağlık sorunlarına karşı mücadele eedbilir.

KIRMIZI PANCAR

Sıvıların atılmasını destekler, ancak oksalatlar açısından zengindir, bu nedenle kalsiyum oksalat böbrek taşı oluşturma eğilimindeyseniz uygun değildir.

Aynı zamanda kan basıncını da düzenler. Nitratları vücutta nitrik okside dönüştürülür ve bu da kan damarlarını gevşetmeye ve genişletmeye yardımcı olur.

ARMUT

Diüretik etkisi, düşük sodyum ve yüksek potasyum içeriğinden (her iki mineral de hücre içindeki ve dışındaki su dengesini etkler) ve aynı zamanda bu meyvenin kabuğunda bulunan bir madde olan arbutin bakımından zenginliğinden kaynaklanmaktadır.

Potasyum açısından zengin olması sayesinde, böbrek yetmezliği çeken ve potasyum açısından kontrollü özel diyetlere ihtiyaç duyan kişilerin bunları çok dikkatli tüketmesi gerekir.

EBEGÜMECİ ÇAYI

Araştırmalar, günde 1 ila 3 bardak ebegümeci çayı içmenin kan basıncını kontrol ederek tansiyonu düşürdüğünü doğrulamaktadır. İdrar söktürücü etkisi muhtemelen yardımcı olur, ancak bunun sorumlusu ona rengini veren antosiyaninlerdir.

Hazırlamak için bir bardak suyu bir yemek kaşığı kuru ebegümeci çiçeği ile kaynatın. Su kaynamaya başlayınca altını kapatın ve 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Sıcak veya soğuk olarak tüketin.

SALATALIK

Nemlendirici ve çok hafif olan salatalıkların potasyum ve sodyum içeriği ona idrar söktürücü güç verir.

Artan idrarın, içinde çözünen ürik asit, üre vb. gibi atık maddeleri de ortadan kaldırdığını unutmayın. Sadece taze olanlar idrar söktürücü etkiye sahiptir. Turşu sodyum içeriğinden dolayı bu özelliğini kaybeder.

MAYDANOZ

İçeriğindeki potasyuma ek olarak, içerdiği esansiyel yağın böbrek aktivitesini uyaran ve idrarı artıran bileşenleri ile idrar yolu enfeksiyonlarında idrar söktürücü olarak kullanılmıştır.

Yemeklerinize taze olarak ekleyin veya çay olarak için. Hamileyseniz veya böbrek yetmezliğiniz varsa, maydanozdan kaçınmalısınız.

KARPUZ

En çok sıvı sağlayan meyvelerden biridir ve yüzde 90'ı sudur. Ancak buna ek olarak, sıvı ve mineral kombinasyonunun idrar söktürücü etkisi vardır. Antioksidanları da böbrek fonksiyonunu olumlu yönde etkiler.

Böbrek yetmezliği olanların dikkatli olmaları tavsiye edilir. Fazla miktarda alınması kandaki potasyum seviyesinin yükselmesine neden olabilir ve bu da kalp ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir.

KUŞKONMAZ

İdrar söktürücü etkisi, potasyumdan zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca böbreklerde kan dolaşımını artıran maddeler olan saponinler açısından da zengindir.

Yüksek tansiyonu ve sıvı tutulumunu önleyebilirler. Böbrek bozuklukları durumunda, ölçülü olarak alınmalıdır.

LAHANA

Tüm turpgiller gibi potasyum açısından zengin ve sodyum bakımından düşük içeriği ile birlikte yüksek tansiyon, sıvı tutulması, yüksek kolesterol veya kabızlığınız varsa şiddetle tavsiye edilen çok miktarda lif içerir.

Kükürt bileşiklerinin bir antioksidan, anti inflamatuar (iltihap önleyici) ve anti tümör etkisi olduğu gösterilmiştir.