Boğaz ağrınızı rahatlatmak için: Soğan Çayı

Soğanla oldukça basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu çay ile boğaz ağrısından hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. İşte soğan çayı tarifi ve faydaları.

Boğaz ağrısı, enfeksiyonların neden olduğu rahatsız edici bir durumdur. Özellikle hava değişimlerinde ve kış mevsiminde sık görülen bir durum olan boğaz ağrısında en sık kuruluk ve kaşınma hissi görülür. Bu semptomlar ayrıca yutma güçlüğüne ve boğuk bir sese neden olabilir.

Boğaz ağrısıyla mücadele ederken ilaçların yanı sıra sıcak içecekler yudumlamak gibi çareler belirtileri kontrol etmenize yardımcı olabilir. Soğan çayı da anında evde hazırlayabileceğiniz boğaz ağrısı çarelerinden biri.

BOĞAZ AĞRISINA DOĞAL TEDAVİ: SOĞAN ÇAYI

Türkiye'de hemen hemen her mutfakta soğan bulunur. Yemeklerde, salatalarda, soslarda, sandviçlerde vb. birçok şeyde kullanılır. Ancak soğanla çay hazırlayabileceğinizi bilmek sizi şaşırtabilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Sıtkı Şahin, soğan çayının faydalarını ve boğaz ağrısıyla savaşmaya nasıl yardımcı olduğunu anlattı.

Soğan, C vitamini, B vitaminleri, potasyum ve diğer birçok besinle doludur. Ayrıca antioksidan yüklü bir sebzedir.

Soğan çayı içerek boğaz ağrısı için ihtiyaç duyduğunuz rahatlamayı bulabilirsiniz. Soğan, hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla savaşabilen ve boğaz ağrısının semptomlarını hafifletebilen güçlü ve doğal bir antibiyotik olarak kabul edilir. Soğan, ayrıca mukusla savaşmaya ve mukusun solunum yollarınızdan atılmasına yardımcı olur.

Soğan çayı nasıl hazırlanır?

Bu harika içeceği sadece birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. 1-2 su bardağı kadar su alın ve içinde bir soğanın yarısını kaynatın. Bir müddet kaynattıktan sonra, günde iki kez süzün ve için. Tadını güzelleştirmek için biraz limon ve bal da ekleyebilirsiniz.

Soğan ayrıca tansiyon seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilecek potasyum ile doludur. Araştırmalar soğanın ayrıca kan şekeri yönetimine de faydalı olduğunu göstermektedir.