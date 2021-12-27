Boğaz ağrısı olanlar bol su içmeli çünkü...

Hayatın kaynağı olan suyu gün içinde birkaç bardak fazla içmeniz gerekiyor. Sadece su içerek bile sağlığınızı korumanız mümkün olurken, suyun boğaz ağrısına iyi geldiği belirlendi.

Su içmek insan sağlığı için oldukça önemli ancak gün içinde içmeyi unutanlar veya yeteri kadar içmeyenler olabiliyor.

İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı yani yarısından fazlasının su olduğu düşünüldüğünde, günlük su içmenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Vücudun daha sağlıklı bir akışta olması için günde 2,5 litreye yakın su tüketmek ve bunu düzenli hale getirmek gerekiyor.

Su tüketiminin binlerce faydası bulunurken, sadece kış aylarında bile cildimizin nemli kalmasını sağlayabiliyor.

Dudak çatlamalarına dahi iyi gelen suyun faydaları gün geçtikçe artarken, boğaz ağrısı çekenlerin ise düzenli tüketmeye önem vermesi gerekmekte.

SU İÇMEK BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR Mİ?

Her derde deva olan suyun, boğaz ağrılarına iyi geldiği öğrenildi. Çünkü boğazlardaki mukozdaki nem ve sıvı ne kadar fazlaysa hastalıklarda o kadar kısa sürede atılır.

Virüsün boğazdaki etkinliği artıkça kaşınma ve ağrımayla beraber öksürük başlar. Bu nedenle uzmanlar, bol bol su tüketilmesini tavsiye ediyor.