Boğaz ağrısına iyi gelen 5 mucizevi besin

Soğuk havaların baş göstermesiyle birlikte, boğaz ağrısı görülmeye başlandı. Boğaz ağrısı çekmek istemeyen vatandaşlar ise doğal reçeteleri araştırmaya başladı.

Soğuk havaların kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlamasıyla beraber, birçok hastalık kendisini göstermeye başladı.

Özellikle koronavirüs salgınını yaşadığımız şu günlerde, vücudumuza dikkat etmemiz gerekiyor.

Tehlikeli hastalıklara ya da hafif ağrılara yakalanmamak için, doğru beslenmek oldukça önemli.

Kış aylarında en sık yaşadığımız sağlık sorunlarından birisi ise geçmeyen ya da geçmesi uzun süren boğaz ağrıları oluyor.

Boğaz ağrısı çeken vatandaşlar doğal bir reçete ararken, boğaz ağrısı yaşamayanlar ise korunmanın yollarını öğrenmek istiyor.

Boğaz ağrısından kurtulmanızı sağlayacak birden fazla doğal besin bulunuyor ancak geçmeyen ağrılar için bir uzmana başvurmanız gerekebilir.

Bazı besinler sadece boğaz ağrısına iyi gelmekle kalmıyor, birçok hastalıktan korunmak için katkı sağlıyor.

Peki, Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Hangi besinler boğaz ağrısına iyi gelir? İşte detaylar...

BOĞAZ AĞRISININ NEDENLERİ

Grip virüsü

Boğaz iltihabına neden olan Epstein-Barr virüsü

Parainfluenza virüsleri

Entero viruslar

Uçuk virüsü

Soğuk algınlığı (Nezle)

Mono (Mononükleoz, EBV virüsü)

CMV virüsü

Suçiçeği

Kızamık

Koronavirüs

Krup Hastalığı

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN 5 MUCİZEVİ BESİN

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi yıllardır doğal bir antibiyotik olarak kullanılıyor. Sirkenin içerisinde yer alan ve ana aktif maddesi olan asetik asit, bakterilerle savaşmaya yardımcı oluyor.

Elma sirkesi ve bal öksürük, boğaz ağrısı gibi grip belirtilerine oldukça iyi geliyor.

Boğaz ağrısından kurtulmak için; 1 çorba kaşığı elma sirkesi ve balı ağzınıza çekin. Ardından ılık bir su için. Bu karışım boğaz ağrınızı hafifletecektir.

BAL

Her derde deva olan bal, boğaz ağrısı için oldukça etkili. Bal, boğaz ağrısını yatıştırmak için diğer doğal maddelerle birlikte kullanılıyor.

Bal; enfeksiyonla mücadeleye ve acıyı hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Zencefil ve bal karışımı ise boğaz ağrısını kısa sürede iyileştirecektir.

MEYAN KÖKÜ

Aspirin etkisine sahip olan meyan kökü, boğaz ağrısını iyileştirme konusunda da oldukça etkili. Meyan kökünün nefes borusunu açtığı belirlenirken, suyu ile yapılan gargaranın çok faydalı olduğu belirlenmiştir.

Meyan kökünü sıcak su ile karıştırın, beş dakika bekletin ardından için. Ancak içmeden önce iyice sıkın. Her gün tüketmek yerine gerektiğinde tüketmeniz daha doğru olacaktır.

TAVUK ÇORBASI

Tavuk çorbası kış aylarının vazgeçilmezidir. Her derde deva olan tavuk çorbası, boğaz ağrısı için oldukça etkilidir.

İçine bolca sarımsak eklediğiniz tavuk suyu çorbasını sıcak sıcak için ve boğaz ağrısından kurtulun.

KABARTMA TOZU

Bir bardak ılık suya, 1/4 çay kaşığı kabartma tozu ekleyin ve gargara yapın. Bu karışıma çok az miktarda tuz ekleyin ve ardından ağzınızı temiz su ile bir daha çalkalayın.

Bu gargara boğaz ağrınıza iyi gelecek ve kısa bir süre sonra ağrıyı hafifletecektir.