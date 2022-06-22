Boğaz ağrısına karşı etkili 2 doğal pastil tarifi

Yumuşatıcı etkili ev yapımı doğal pastillerle boğaz ağrınızı hafifletebilir ve öksürüğünüzü önleyebilirsiniz. İşte evde kolayca yapabileceğiniz tamamen doğal 2 pastil tarifi.

Boğaz ağrınız var, öksürüyorsunuz veya boğazınız tahriş olmuş olabilir. Bunu aşmanın doğal ve etkili bir yolunu arıyorsanız, doğal pasti tariflerini deneyebilirsiniz.

Ev yapımı boğaz pastilleri yapması kolay ve hızlıdır. Ayrıca tamamen bitkilere dayalı tarifler iyileştirici ve iltihap önleyici bileşenlerle doludur. Bu sayede doğal pastiller öksürüğe karşı da idealdir.

Yumuşatıcı bu minik şekerler boğaz ağrınıza karşı en iyi yardımcılarınız olabilir.

Tarif 1: Limon ve ballı pastil

Bu tarif için ihtiyacınız olacak malzemeler şunlardır:

- 125 gr şeker

- 3 yemek kaşığı bal

- 1 çay kaşığı su

- 5 damla limon suyu

- Pişirme kağıdı

- Tava

Nasıl yapılır?

Hazırlık: 5 dk - Pişirme: 4 dk - 20/25 adet

- Şekeri, suyu ve balı tavaya koyun.

- Kaynatın. Köpürür, normaldir. Kaynadıktan sonra altını kısıtn ve şeker kahverengi oluncaya kadar pişirin.

- Karışım ılık olduğunda, limonu ekleyin.

- Karıştırın.

- Pişirme kağıdını yayın ve kaşıkla karışımın bir kısmını alın ve kağıda koyun.

- Karışım bitene kadar devam edin.

- Kurumasını ve sertleşmesini bekleyin.

- Karışım biraz sertleştiğinde, küreler oluşturmak için her şekeri yuvarlayın.

Tarif 2: Zencefil ve karanfilli pastil

Bu tarif için ihtiyacınız olacak malzemeler şunlardır:

- Küçük bir tava veya tencere

- 1 büyük su bardağı şeker

- Yarım su bardağı su

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 1 yemek kaşığı bal

- Yarım çay kaşığı öğütülmüş zencefil

- Yarım çay kaşığı öğütülmüş karanfil

- Pişirme kağıdı

Nasıl yapılır?

- Tencereye şekeri, suyu ve bir yemek kaşığı limon suyunu ekleyin.

- Bal, yarım çay kaşığı öğütülmüş karanfil ve zencefili ekleyin ve iyice karıştırın.

- Ateşe koyun ve kaynatın. İyice karıştırın. Şeker ısındığında dikkatli olun, taşabilir. O yüzden tencerenize yakın durun.

- Karışımınız kaynayınca altını kısın ve 15-20 dakika daha pişirin. karamel elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Şeker kahverengiye dönmelidir.

- Pişirmeyi bırakın. Sıvınız yoğun ve şurup gibi olmalıdır.

- Pişirme kağıdına küçük bir kaşıkla karamel toplarını dökün.

- İyice soğumaya bırakın.