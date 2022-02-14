Boğaz ağrısını rahatlatmak için 5 hızlı çözüm

Alerjiler veya solunum yolu hastalıklarının neden olduğu boğaz ağrısının nedenine göre müdahale önemli olsa da bazı doğal çözümler rahatlama hissini hızlandırmaya yardımcı oluyor.

Boğaz ağrısı hissi rahatsız edicidir ve yemek yemeyi ve su içmeyi dahi zorlaştırabilir. Genellikle hafif durum olmasına rağmen, komplikasyonları önlemek için hemen dikkat edilmesi gerekir.

Bazı yöntemler boğazdaki dokuları yumuşatmaya yardımcı olarak yanma ve ağrı hissini azaltabilir. Ayrıca bazı gıdalar doğrudan tedavi etmeye yardımcı olan antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

Boğaz ağrısı çoğu durumda alerjilerin veya solunum yolu hastalıklarının bir belirtisidir. Alerjenlere veya patojenlere sürekli maruz kalmak yanma ve ağrı ile birlikte boğazınızda rahatsızlık algılamanıza neden olan bir bağışıklık tepkisini tetikler.

Boğaz ağrısına neden olan en yaygın tetikleyiciler arasında hayvan tüyü, toz, süt ürünleri, polen, kozmetik ve parfümlerdeki kimyasal parçacıklar, buhar veya tütün dumanı, tarım ilacı, virüsler ve bakteriler bulunur.

BOĞAZ AĞRISINA KARŞI 5 HIZLI ÇÖZÜM

Boğaz ağrısı tedavisi, nedenine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle viral veya bakteriyel bir enfeksiyonla ilgiliyse bir doktora danışmak en iyisidir.

Ancak boğaz ağrısını tetikleyici şeyin türü ne olursa olsun, yardımcı olması için bazı doğal yöntemler bulunabilir. Bu yöntemler boğazı yumuşatır ve alerjenlerin ve zararlı mikroorganizmaların varlığını azaltır. Ek olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve daha büyük bir rahatlama hissi yaratırlar.

Bal

Boğaz ağrısını yatıştırmanın en iyi doğal çözümlerinden biri şüphesiz baldır. Yumuşatıcı özelliğinden dolayı bu bölgedeki yanmayı en aza indirir. Bal ayrıca öksürüğe karşı da olumlu etki gösterir.

Nasıl kullanılır?

- İlk seçenek, her 3 saatte bir bir çay kaşığı bal tüketmektir.

- Baldan yararlanmanın bir başka yolu da sıcak suya veya çaya eklemektir.

- Etkisini arttırmak için ezilmiş sarımsak ile de birleştirilebilir.

Tuzlu Su ile Gargara

Boğaz ağrısı için geleneksel bir çare tuzlu su ile gargara yapmaktır. Hafif antibakteriyel ve antiseptik etkisi sayesinde boğazdaki bakteri varlığının azalmasına yardımcı olur.

Nasıl kullanılır?

- İlk olarak, bir bardak ılık su ile yarım çay kaşığı tuzu karıştırın.

- Daha sonra 2 veya 3 dakika gargara yapın.

- Bir iyileşme görene kadar her 3 saatte bir bunu tekrarlayın.

Papatya Çayı

Papatya çayı iyi bilinen bir doğal ağrı kesicidir. Eski zamanlardan beri tıbbi bir takviye olarak kullanılmaktadır. İltihap önleyici özellikleri boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olur. Araştırmalara göre papatya esansiyel yağlarının solunması, boğaz ağrısı da dahil olmak üzere soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Ayrıca bu faydası, çay olarak içildiğinde de alınabiliyor.

Nasıl kullanılır?

- Yapmanız gereken ilk şey, bir yemek kaşığı papatya çiçeğini bir bardak sıcak suya batırmak.

- İçecek ılıklaştığında süzün ve sıvıyı tüketin.

- İyileşme hissedene kadar tedaviyi tekrarlayın. Çayı günde 2 veya 3 kez alabilirsiniz.

Meyan Kökü

Meyan kökü, boğaz ağrısını yatıştırmak için doğal bir çaredir. Bitkinin başka yararları da vardır ancak popüler yararlarından biri tahriş ve yanmayı azaltmaktır. Araştırmalar, suyla birleştirilip gargara yapıldığında boğaz ağrısı için etkili olduğunu gösteriyor.

Nasıl kullanılır?

- Yarım bardak kaynar suya bir çay kaşığı meyan kökü dökün.

- Daha sonra ılık hale gelince süzgeçten süzün.

- Son olarak 2 veya 3 dakika gargara yapın.

- Rahatlama hissedene kadar tekrarlayın.

Nane

Hem çay olarak alındığında hem de nane yağı olarak kullanıldığında boğaz ağrısının tedavisine yardımcı olabilir. Nanede boğaz zarındaki tahrişi yatıştırmaya yardımcı olan mentol adı verilen aktif bir bileşik bulunur. Ayrıca mukusu inceltir ve rahatsızlığı yatıştırır.

Araştırmalara göre, nane ayrıca enfeksiyonların tedavisini destekleyen iltihap önleyici, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı, grip ve alerji durumunda iyi bir iyileştirici takviyedir.

Nasıl kullanılır?

- İlk seçenek, bir bardak kaynar suya bir avuç nane yaprağı eklemektir.

- İçecek çöktüğünde, süzün ve ılık olarak tüketin.

- İstenirse, nane esansiyel yağını zeytin veya Hindistan cevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile birleştirin. Bu yağ ile boyuna ve göğse masaj yaparak ağrıları hafifletebilirsiniz. Uçucu yağları yutmaktan kaçının.