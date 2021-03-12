Bölgesel İncelmede CoolSculpting Etkisi

Bir türlü kurtulamadığınız bölgesel fazlalıklarda ameliyatsız yöntemler arasında en etkili teknoloji CoolSculpting sistemidir.

CoolSculpting ™ vücuttaki diyet ve spora dirençli bölgesel fazlalıkları yok etmek, daha biçimli bir siluet yaratmak için tasarlanmış bir sistemdir. Teknolojinin detaylarını Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş anlatıyor.

Bir türlü kurtulamadığınız bölgesel fazlalıklarda ameliyatsız yöntemler arasında en etkili teknoloji CoolSculpting sistemidir. Vücuttaki yağ dokusunun fazla olduğu yerlerde etkili olan sistem alt karın, üst karın, kol, sırt, bel, sutyen hattı, iç ve dış bacaklar gibi bölgeleri biçimlendirmek, bu bölgelerdeki fazlalıkları yok etmek için geliştirilmiştir. CoolSculpting teknolojisi, tek seansta işlem yapılan bölgedeki yağ hücrelerinin %20 ile %35 oranında azalmasını sağlayarak, bölgesel incelmede liposuction ameliyatına alternatif olacak kadar etkili sonuçlar elde etmeyi mümkün kılar.

Kilo fazlası olmadığı halde bölgesel fazlalıklardan şikâyetçi olan herkes bu teknolojiden faydalanabilir. Özellikle yoğun tempolu bir yaşamları olan ve liposuction ameliyatı yüzünden işinden, sosyal hayatından kopmak istemeyenler için etkili bir vücut biçimlendirme ve bölgesel incelmede seçeneği sunar. Hayatınız kesintiye uğramadan son derece konforlu bir işlemle, daha çekici bir siluete kavuşmak istiyorsanız CoolSculpting’in sizin için en doğru tedavi olduğunu söyleyebilirim. İşlemin en önemli artısı da sonuçlarının kalıcı olmasıdır.

Yağ hücrelerini dondurucu soğuğa maruz bırakarak hücrelerin parçalanmasını sağlayan sistemin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz…

CoolScupting bir soğuk lipoliz teknolojisidir. Yağ hücrelerini dondurucu soğuğa maruz bırakarak etki eder. Yağ hücrelerinin hacmini azaltmak yerine tamamen yok ettiği için sonuçları kalıcıdır.

FDA onaylıdır. FDA onayı CoolSculpting teknolojisinin etkili ve güvenli olduğunun kanıtıdır.

Cerrahi bir işlem olmasa da sonuçları liposuction ameliyatıyla boy ölçüşecek boyuttadır. Ameliyattan, anesteziden korkanlar için etkili bir tedavi olanağı sağlar.

İyileşme sürecine gerek duyulmaz. İşlemi yaptırdıktan hemen sonra normal yaşamınıza geri dönebilirsiniz.

Tek seansta bile gözle görünür sonuçlar yaratır. Bazı hastalar sadece tek seansla istedikleri siluete kavuşabilir. Yağ dokusu daha fazla olanlarda ikinci bazen de üçüncü seans gerekebilir.

Tedavi öncesi ve sonrasında özel bir diyete gerek yoktur.

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CoolSculting yağ dokusunu nasıl yok eder?

CoolSculting yağ hücrelerini -8, hatta -10 derecelere maruz bırakarak yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlar. Yağ hücrelerini çevreleyen kas, sinir ve damar dokusu soğuğa yağ hücreleri kadar duyarlı değildir. Bu yüzden de çevre dokular herhangi bir zarar görmez.

Kilo vermek için bu tedaviden faydalanabilir miyim?

CoolSculpting bir kilo verme yöntemi değil, vücut biçimlendirme tedavisidir. Bu yüzden de işlem için en uygun adaylar ideal kilosunda ya da ideal kilosuna yakın olanlardır.

Nasıl bir işlemdir?

İşlemin uygulanacağı bölge ya da bölgeler doktorunuz tarafından belirlendikten sonra cildinizin korunması için işlem yapılacak bölge ıslak mendil benzeri bir jel ped ile kaplanır. Cihazın aplikatörü hafif bir vakum ile tedavi edilecek yeri uygulama başlığının içine çeker. Ardından uygulama başlığını içine çekilen bölgeye soğuk uygulanmaya başlar. Dondurucu soğuk yüzünden uygulama sırasında soğukluk hissi, uyuşma, karıncalanma, batma ve sızı hissedilir. Bunlar beklenen ve normal etkilerdir. Tedavi yapılırken hasta uygulama yapılan bölgeye bağlı olarak oturur ya da yatar pozisyonda olur. İşlemden sonra tedavi edilen bölgede sızı, kaşıntı, kızarıklık ve ödem oluşsa da bunlar kısa sürede geçer ve hiçbiri hastayı işinden, gücünden alıkoyacak derecede değildir.

Tedavinin sonuçlarını ne zaman görürüm?

Kriyolipoliz teknolojisi ile soğutularak parçalanan yağ hücrelerinin vücuttan atılma süreci işlemden 2-3 hafta sonra başlar. Hücre muhteviyatının vücudun doğal metabolik süreçleriyle tamamen atılması iki-üç ay sürer. Ancak işlemden bir ay kadar sonra tedavi edilen bölgedeki değişimi, yağ dokusunun hacimsel olarak küçülmesini belirgin bir şekilde görmek mümkündür.

Dr.Mustafa Karataş

Medikal Estetik Hekimi

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