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Bolu'da akciğerine saplanan tavuk kemiğinden, 5 yıl sonra kurtuldu

Bolu'da akciğerine saplanan tavuk kemiğinden, 5 yıl sonra kurtuldu

5 yıl önce yediği tavuğun lades kemiği akciğerine saplanan hasta, AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.