Boşuna israf ediyormuşuz! Limon kabuğunun 7 inanılmaz faydası

Tam bir C vitamini kaynağı olan limonun kabuklarını çoğumuz çöpe atıyoruz. Ancak bu faydalarını öğrenince, çöpe attığınız için pişman olacaksınız...

Günlük hayatta sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan limonun faydaları, saymakla bitmiyor.

C vitamini açısından zengin olan limon, kış aylarına girdiğimiz bu dönemde bağışıklık sistemine de büyük oranda katkı sağlıyor.

Bitki çaylarının içerisinde kullanılan limon, salatalara ya da çorbalara ekşi bir aroma vermek için en çok kullandığımız sebzedir.

Limonun kendisinin olduğu kadar kabuklarının da faydası var. Bu faydalarını eminim ki ilk kez duyacaksınız.

Çoğumuz, limonu kullandıktan sonra kabuklarını çöpe atmayı tercih ediyoruz. Ancak buna pişman olacaksınız.

Hem israf ediyoruz hem de birçok kolaylığı gözardı ediyoruz. Meğer kullanabileceğimiz birçok alan varmış.

Limon kabuklarını çöpe atmaktan vazgeçin ve bu faydalarını okuyun. Günlük yaşamınızda çok faydası olacak...

Limon kabuklarının mucizevi 7 faydası

1- Limon kabuklarını buzdolabında dondurup, yeri gelince yemeklerde ve içeceklerinizde kullanabilirsiniz.

2- Bir limonun kabuğu, limonun içerisinde sudan 10 kat daha fazla vitamin barındırır. Bu kabuk kanser hücrelerini öldürmede çok etkilidir ve kemoterapiden 5 kat daha güçlüdür.

3- Karaciğeri ve böbrekleri temizler, strese ve sinir bozukluklarına iyi gelir.

4- Limon kabuklarıyla lavaboları partalabilirsiniz. Paslanmaz çelik limon kabuğuyla ovalandığında parlar.

5- Limon kabuklarını çöpe atmak yerine, yağ lekelerini yok edebilirsiniz. Tabaklarda, tavalarda veya tezgahlarda inatçı yağ varsa biraz tuz serpin ve limon kabuğuyla ovalayın.

6- Giderlerdeki kokuyu gidermek ve gideri tazelemek için limon kabuğu atabilirsiniz.

7- Kirlenen mikrodalga fırınınızı limon kabukları ile temizleyebilirsiniz. Bir kabın içerisinde birkaç limon kabuğu yerleştirip birkaç dakika mikrodalgada ısıtın. Limonun çözücü etkisi sayesinde yağlar serbest kalacaktır.