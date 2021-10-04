Boynuzlu kavun meyvesi: Kiwano nasıl yenir, faydaları nelerdir?

Afrika salatalığı ve boynuzlu kavun olarak da bilinen kiwano meyvesi, tropik meyvelerin son dönemde öne çıkanlarından. Görüntüsüyle iştahları kabartan kiwano nedir ve nasıl yenir? İşte faydaları...

Avusturya, Amerika ve Yeni Zelanda gini dünyanın farklı ülkelerinde yetiştirilen bir meyve türü olan kiwano, salatağa benzer görüntüsüyle dikkatleri çekiyor.

Dış kabuğundaki çıkıntılar nedeniyle boynuzlu kavun olarak da adlandırılan bu meyve, faydaları ile de ön plana çıkıyor.

İçi çok çekirdekli egzotik bir meyve olan kiwano yüzde 80 civarında sudan oluşmasıyla kilo vermek isteyenlerin de gözdesi olmuş durumda.

Peki nedir bu kiwano? Kiwano nasıl yenir, faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar..

KİWANO MEYVESİ NEDİR?

Boynuzlu kavun isimli meyvenin ana vatanı Afrika olmuş olsa da Yeni Zelanda, Avustralya ve Amerika gibi birçok yerde de görülebiliyor.

Ülkemizde ise daha çok Alanya çevresinde yetiştirilmektedir. Dışında kalın bir kabuk vardır ve kabukların üzerinde çıkıntılar yer almaktadır. Bu çıkıntılar boynuz şeklinde olduğu için de boynuzlu kavun ismi ile anılmaktadır.

Sağlık açısından pek çok faydası bulunan Afrikan cucumber meyvesinin içeriğine baktığımızda bol miktarda C vitamini bulunduğunu söyleyebiliriz.

Jelly kavun olarak da bilinen bu meyve salatalıkgillerdendir. Kesildiği zaman içerisinde yüzlerce küçük çekirdek bulunur. Bu çekirdekleri kaplayan bir jel yine meyvenin içerisinde bu çekirdekleri birlikte tutar. Kavun, salatalık, muz ve limon birleşimi bir tadı vardır.

KİWANO FAYDALARI

Kiwano, cildin, saçların, tırnakların, ve kemiklerin sağlıklı kalmalarını sağlar. İdrar yolları, solunum yolları enfeksiyonlarında vücudun direncini arttır.

Boynuzlu kavunun en büyük faydalarından birisi de bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bağışıklık sisteminin güçlendirmesi ile birlikte vücudun enfeksiyonlara karşı doğal kalkanının da gelişmesini sağlamaları açısından kişilerin kolay bir şekilde hastalanmalarını engelliyor.

Kiwano meyvesi aynı zamanda diş ve diş etlerini de güçlendirdiği için dişlerin güçsüzleşmesini ve çürümesini de engelliyor.

KİWANO NASIL YENİR?

Kiwanonun yenen kısmı içindeki jölemsi yapı. Tadı muz ve salatalık arasında ve bu nedenle alışkın olduğumuz bir lezzete sahip.

Meyve kesilerek içindeki çekirdekler ayıklandıktan sonra dilimlenme usulü ile yenilebiliyor.

Boynuzlu kavun nasıl yenir sorusunun bir başka cevabı ise ayrılan çekirdeklerin de faydalarının çok sayıda olmasından dolayı çekirdeklerinin ayrıca tüketilmesi gerekiyor.