Brezilya Poposuna Sahip Olmak Yağ Enjeksiyonu İle Artık Çok Kolay!

Yağ transferi ve yağ enjeksiyonu olarak da bilinen yağ aşılama, en çok yüz, göğüsler, kalçalar ve eller olmak üzere hacim arttırmaya ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılır.

Brezilya poposu ise, istenmeyen, fazla yağın vücudun diğer bölgelerinden liposuction yoluyla alınması ve kalçalara ve popoya yerleştirilmesini içerir. Şekli iyileştirmeye, kalçayı kaldırmaya ve vücudun genel oranlarına estetik olarak destek olmaya yardımcı olur ...

Yağ enjeksiyonu teknolojisini kullanan Brezilya poposu, doğal yağın kalçalara aktarılmasını içerir. Popo implantlarının aksine, vücudunuzdaki yağ doğal bir hissiyat sağlar ve çoğu implantın yaptığı gibi zamanla değişmeyecektir. Brezilya tipi popo kaldırma ameliyatı, göze çarpan kozmetik görünüm ve etkileyici sonuçlar sağlayabilir.

Yağ Enjeksiyonu kalıcı mı? Yeterince yağım yoksa, başka ne yapabilirim? Dr.Leyla Arvas yanıtladı!

Enjekte edilen yağın yalnızca %50-70'inin kalıcı olmasını bekliyoruz, bu nedenle istenen nihai sonuca ulaşmak için başlangıçta daha fazla enjeksiyon yapılır. Bununla birlikte, eğer bir kişinin sınırlı miktarda yağı varsa, istenen görünümü elde etmek için yağ enjeksiyonları ameliyattan 3-6 ay sonra tekrar yapılabilir. Kalçalara bağışlayacak bol miktarda yağınız varsa şanslısınız, bu tekrara gerek olmayacaktır.

BREZİLYA TİPİ POPO KALDIRMA SONUÇLARI KALICI MI?

Dr.Leyla Arvas yanıtlıyor; Evet! Yağ hücresi yağ enjeksiyonu ile kalçaya yerleştirildiğinde kalıcıdır. Ancak enjekte edilen yağ hücrelerinin sadece belirli bir kısmı “kalır”. Hastalarıma yağ enjeksiyonunun sonrasında yağ hücrelerinin % 70 'inin yaşayacağını beklemelerini belirtiyorum. Bu gerçeği telafi etmek için prosedürde her zaman fazla yağ ekleyerek başlamamın nedeni budur. Sevdiğiniz ve koruyabileceğiniz bir kiloda olmanız da gerçekten önemlidir. BBL prosedürünüzden sonra kilo alırsanız veya kaybederseniz, sonuçlarınızı olumsuz etkileyebilir ve poponuz sönebilir.

KALÇAYA YAĞ ENEJKSİYONU AĞRILI MIDIR?

İşlemin kendisi genel anestezi altında yapılır, böylece hiçbir şey hissetmezsiniz. Çoğu hasta iyileşmeyi acı verici bulmaz. Ama özellikle liposuction yapılan bölgelerde ağrınız olacak. Korseniz bu rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur. Biz çok oturan bir toplumuz, bu yüzden bu alışkanlıkları değiştirmek zor olabilir. Ancak vücudun bu kadar fazla oturmaması da sağlık açısından daha iyidir, bu yüzden hastalara her zaman ameliyattan sonraki ilk iki haftayı kucaklamalarını ve bunu yeni, daha sağlıklı alışkanlıklar yaratmak için bir zaman olarak kullanmalarını öneriyoruz.

İyileşme nasıl olacak?

Kalçaya yağ transferi yapılan bireyler her yaştadır. Tedavinin ardından kişilerde şişlik ve morluklar olacaktır. Şişlik 4-6 hafta sürebilir. Tedavi edilen alan 48 saat boyunca kırmızımsı görünebilir. Sıklıkla, normal rutinler genellikle 2 hafta sonra yeniden başlatılır. Dr. Leyla Arvas, ameliyat sonrası korse ve yara izi tedavisi seçeneklerinin yanı sıra kapsamlı ve kişiselleştirilmiş iyileşme talimatları sağlayacaktır.

BBL ile kalça prosedürüne yağ ejeksiyonu, hastanede genel anestezi altında yapılır. Geniş alanlarda liposuction yapılıyorsa, profesyonel bakım altında izlenebilmeniz için 1 gece hastanede kalmanızı rica ederiz. Bu CERRAHİ sürecini çok daha güvenli hale getirir. BBL ameliyatınızdan sonra morluk ve şişlik bekleyebilirsiniz. BBL ameliyatınızı takip eden ilk birkaç hafta en iyisi kalçalarınıza uyguladığınız baskı miktarını sınırlamaktır. Bir seferde 30 dakikadan bir saate kadar oturmamaya çalışın ve ilk birkaç hafta yüz üstü veya yan yatmak en iyisidir.

Op. Dr. Leyla Arvas

Plastik Estetik Cerrahi

https://www.drleylaarvas.com

Facebook :@drleylaarvas

Instagram :@drleylaarvas

YouTube: LeylaArvas