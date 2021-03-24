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    Brezilya'da koronadan rekor ölüm: 3 bin 251 kişi hayatını kaybetti

    Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü sayısı kayda geçti.
    • AA
    • 24.03.2021 - 05:58
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 05:59
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    Brezilya'da koronadan rekor ölüm: 3 bin 251 kişi hayatını kaybetti

    Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken, hayatını günlük ölüm sayısında Brezilya yine rekor kırdı.

    24 SAATTE 3 BİN 251 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 298 bin 676'ya, 82 bin 493 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 12 milyon 130 bin 19'a yükseldi.

    Brezilya da koronadan rekor ölüm: 3 bin 251 kişi hayatını kaybetti #1

    EN ÇOK SAO PAULO ETKİLENDİ

    Ülkede salgından en çok etkilenen yaklaşık 44 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaletinde 2 milyon 332 bin 43 kişide görülen koronavirüs, 68 bin 623 kişinin ölümüne sebep oldu.

    Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen Brezilya, son günlerde hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen koronavirüsün daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

    Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da son bir haftada günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 300'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

    Brezilya da koronadan rekor ölüm: 3 bin 251 kişi hayatını kaybetti #2

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