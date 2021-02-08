Bronşiolit nedir, belirtileri nelerdir? Brionşiolit neden olur, bronşitten farkı nedir?

Bronşiolit nedir, belirtileri nelerdir? Brionşiolit neden olur, bronşitten farkı nedir?

Burun tıkanıklığı, öksürük ve hapşırık gibi nezle-grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan bronşiolit, tedavi edilmesi gereken bir enfeksiyondur. Peki bronşiolit belirtileri ve bronşitten farkı nedir?

Akciğerlerde bronşiol denilen küçük hava yollarının daralması sonucu gelişen ve solunum sıkıntısıyla kendini gösteren bir alt solunum yolu hastalığı olan bronşiolit, viral enfeksiyonların yaygın görüldüğü kış aylarında kapımızı daha sık çalıyor.

Bronşiolit, akciğerlerin kanı temizleme işlevini yerine getirmesine engel oluyor, bunun sonucunda kanda oksijen seviyesi düşüyor, karbondioksit birikiyor ve solunum sıkıntısı artıyor.

Uzmanlar, küçük hava yollarında daralma nedeniyle benzer bulgular oluşturan bronşiolit tablosuna koronavirüs enfeksiyonunun eklenmesinin, hastalığın daha ciddi seyretmesine yol açtığını belirtiyor.

Peki bronşiolit belirtileri nelerdir? Bronşitten farkı nedir?





BRONŞİOLİT BELİRTİLERİ

Bronşiolit; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük ve hapşırık gibi nezle ya da grip semptomlarıyla başlıyor.

Ateş genellikle normal veya hafif yüksek olarak görülüyor. Çocukların bazılarında, özellikle de risk faktörleri olanlarda hastalık hızla ilerliyor ve bu bulgulara; hırıltılı solunum, hızlı nefes alıp verme ile öksürük ekleniyor.

Bronşiolitin en sık görülen nedenlerinin başında ise virüsler geliyor. Virüsler arasında da her 2 çocuktan birinde bronşiolitten RSV (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) olarak bilinen virüs sorumlu oluyor.

BRONŞİOLİT VE BRONŞİT FARKI NEDİR?

Bronşiolit, çocuklarda erken yaş grubunda (özellikle 3 yaş altında) bronşiol adı verilen küçük bronşların iltihabıdır.

Bronşit, büyük bronşların, yani soluk borusundan dallanarak akciğerlere yayılan hava borularını örten mukoza dokusunun akut ya da kronik iltihabıdır.



