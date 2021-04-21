Bronşite doğal reçete: Ökse otu faydaları nelerdir?

Halk arasında gevele, güvelek, gövelek, çekem ve purç gibi farklı isimlerle de anılan ökse otu boğaz enfeksiyonlarına faydası ile biliniyor. Peki Ökse otu faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

Burç ağacı, gökçe ağacı veya çekem gibi isimlerle de bilinen ökse otu, çoğunlukla Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna ve Türkistan’da yetişir.

Anti- kanser ve enfeksiyona iyi gelen özellikleri ile bilinen ökse otu ayrıca, diyabeti önler, solunum rahatsızlıklarını ve sinir sistemini yatıştırır, kan basıncını düşürür.

Peki ökse otu nedir? Ökse otunun faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

ÖKSE OTU NEDİR?

Ökse otu parazit olarak yetişen ve toprakta kendiliğinden ortaya çıkan bir bitkidir.

Beyaz-şeffaf renkte, yapışkan ve yumuşak meyveleri potansiyel olarak toksiktir ve kullanılmaz. Ökse otu, genel olarak ilkbahar ve sonbaharın ilk aylarında toplanır.

Ökse otunun özündeki organik bileşikler ve kimyasallar, epilepsi, kanser tedavisi (daha yakın yıllarda) ve kısmen de lokal olarak ve yüksek dozda enjekte edilerek tümör büyümesini geriletmek için kullanılmıştır.

Günümüzde uygulamada popülerlik kazanmaya da devam etmektedir. Birçok bitkisel özütün aksine, ökse otu kullanımı genellikle enjeksiyon şeklindedir; ancak halk arasında tentür veya çay şeklinde de kullanılabilir.

Ülkemizde çok fazla bilinmese de bitkinin yapraklarından ökse otu yağı da elde edilir.

ÖKSE OTUNUN FAYDALARI

Ökse otunun özü kan basıncını düşürerek, kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı ve stresi hafifletebilir ve aterosklerozun (damar sertliği) etkisini azaltır.

Ökse otu boğaz ağrısı, öksürük ve bronşiyal iltihaplanma durumlarında tahrişi yatıştırır, göğüsteki rahatsızlığı ve sıkışıklık hissini azaltmaya yardımcı olur. Bu özellikleri sayesinde ökse otu epilepsi hastalığı için de eski lokman hekimler tarafından yıllar boyunca ilaç olarak kullanılmıştır.

Ökse otu faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi de yer alır. Bu özelliği aynı zamanda kanser tedavisinde kullanılmasını da sağlar.

Antibakteriyel, antioksidan ve antiviral kapasitesi, vücudun mükemmel bir savunma hattına sahip olmasına yardımcı olur.

Ökse otu, aşırı kramp ve menstrüel dönem ağrılarında çay şeklinde kullanılabilir.

Ökse otu, pek çok hastalığa iyi geldiği gibi vazodilatasyon (damar genişlemesi) ve spazm giderici etkisiyle migren üzerinde de büyük fayda sağlar.

Ayrıca yüksek tansiyon kaynaklı baş ağrılarını da kısa sürede giderir. Ökse otu migren atağının başlayacağı hissedildiğinde çay olarak tüketilirse atakların yıpratıcı etkileri en aza indirilmiş olur.

Yatmadan önce içilen bir fincan ökse otu çayı sinirleri yatıştırır, dinlendirici bir uyku uyumanızı sağlar ve solunum sıkıntılarını yatıştırır. Böylece uyku sırasında ortaya çıkan horlama veya nefes düzensizlikleri gibi problemleri azaltır.

ÖKSE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Bir bardak kaynar suyun içerisine 1-1,5 tatlı kaşığı kuru ökse otu atıp 5-10 dakika dinlenmesini bekledikten sonra süzüp içebilirsiniz.

Ökse otu çayı yapmanın diğer bir yöntemi ise şöyledir: 1 çay kaşığı kıyılmış ökse otunu 1 fincan soğuk suyun içine atın ve bir gün boyunca oda sıcaklığında bekletin. Sonrasında biraz ısıtarak içebilirsiniz.