Bruksizm hastalığı tırmanışa geçti

Özellikle geceleri diş gıcırdatma ve diş sıkma olarak bilinen bruksizm hastalığı, salgının tetiklediği kaygı ve stres seviyeleri nedeniyle son zamanlarda oldukça yaygın olarak görülmeye başlandı.

Genellikle strese bağlı olarak ortaya çıkan bruksizm hastalığı, çiğneme hareketlerinden farklı olarak, oklüzal travmaya neden olabilen, istemsiz diş gıcırdatması veya sıkmasından oluşuyor.

Hastaların salgın sürecinde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde çene ağrısı, diş ağrısı, kırık veya aşınmış diş şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade eden Ağız, Diş Sağlığı ve Estetik Diş Hekimi İlayda Dal, bruksizm hakkında bilgiler vererek önemli uyarılarda bulundu.

Bruksizmin başlangıç şikayetlerini sıralayan Dal, bu belirtiler arasında kişinin uyku arkadaşını uykusundan uyandıracak kadar yüksek sesli dış gıcırdatma veya sıkması, artan diş ağrısı ve hassasiyeti, sabah kalkıldığında baş ağrısı, yüz ağrısı ve çene ağrısı gibi şikayetler olduğunu söyledi.

İLERİ DÖNEMDE ŞİKAYETLER CİDDİLEŞİYOR

Tedavi edilmediğinde zamanla şikayetlerin ilerlediğini, yemek yemede zorluk ve çene eklemi problemlerine bağlı olarak ağzı açıp kapamada zorluk yaşanabileceğini ifade eden Dal, "Ağzı açma ve kapama sırasında çene ekleminden 'klik' tarzı ses gelmesi eklem problemi başladığını gösterir. İleri dönemde çenede kitlenme, ağız açma sırasında çenenin etkilenen tarafa doğru kayması, dişlerde sallanma ve diş kırıkları, şakaklarda başlayan donuk baş ağrısı gibi belirtiler de bunlara eklenir." şeklinde konuştu.

ISIRMA KUVVETİ 400 KİLOGRAMI AŞABİLİYOR

Normal bir bireyin istemli olarak maksimum 70 kilogram ısırma gücüne sahipken, bruksizm rahatsızlığı olan hastalarda ısırma kuvvetinin 400 kilogramı aşabildiğini söyleyen Diş Hekimi Dal, hastalığın tedavisinde sorunun kaynağına göre gece plağı, çiğneme kaslarına botoks, fizyoterapi ve medikal ilaç desteği tedavi yöntemlerinden en uygun olanının seçildiğini ya da hastalığın şiddetine göre kombine olarak tedavi uygulandığını söyledi.