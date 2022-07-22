Bu 4 basit alışkanlıkla göbek yağlarına veda edin

Göbek yağını eritmek çoğu zaman imkansız gibi görünse de, günlük yaşamınızda birkaç alışkanlık değişikliği ile hızlı bir şekilde göbek bölgesindeki yağları eritebilmek mümkün...

Vücudun farklı bölgelerindeki yağ birikintileri genellikle eşit derecede zararlıymış gibi bilinse de, durum böyle değildir. Göbek bölgesindeki yağ "viseral yağ" olarak adlandırılır ve sağlık için en tehlikeli olanlardan biridir. Bunun nedeni, iç organları çevreleyen ve belirli hastalıklara yakalanma riskini artıran yağ olmasıdır.

Vücut yağı her yerde aynı değildir, bulunduğu bölgeye göre değişir ve sağlık üzerinde etkilidir. Viseral yağ veya göbek yağı olarak da adlandırılan yağ oldukça tehlikelidir.

Yağ dokusunun karın bölgesinde, karın duvarı kaslarının altında bulunan kısmına tekabül eder. Epidermis altında depolanan deri altı yağ ve kas içi yağdan farklıdır.

İç organlardaki bu yağ birikimi sağlığa zararlıdır. Fazlası organların işleyişini bozabilir, kalp ve damar sistemine saldırabilir, iltihaplanmayı tetikleyebilir ve insülin direncini artırabilir.

Karın bölgesindeki yağ birikintilerinin uzun vadede tip 2 diyabet gibi çeşitli kronik hastalık riskinde artışla, uyku bozuklukları, kalp ve damar hastalıkları, belirli kanserler ve artan kötü kolesterol seviyeleri veya hipertansiyonla bağlantılı olduğu bilinmektedir.

Göbek yağına ne sebep olur?

Göbek yağına aşırı gıda alımı, kötü beslenme ve sağlıksız bir yaşam tarzı (hareketsiz yaşam tarzı, stres, tütün, alkol kullanımı vb.) neden olur.

Bacak ve kalça yağından farklı olarak, viseral yağ çok dinamik bir dönüşüm süreci içindedir. Diğer yağ birikintilerine göre çok daha hızlı azalırlar ve grektiğinde büyük miktarda enerji üretirler.

Ancak, hareketsiz yaşam tarzı ve aşırı gıda alımı enerjiye dönüşmelerini engeller. Ve viseral yağlanmanın sağlığa etkisi diğer yağ türlerinden daha ciddidir.

Viseral yağ, şeker üretimi ve kullanımında yer alan organlar üzerinde toksik etkileri olan yağ asitlerini kan dolaşımına bırakır. Ek olarak, aşırı toksik hale gelen ve metabolik sendroma yol açabilecek adipokinler adı verilen maddeler üretirler.

Göbek yağlarını eritebilmek için 4 basit alışkanlık

Göbekteki yağ miktarı ne olursa olsun, sorun çözülebilir ve hastalığa yakalanma riski azaltılabilir. Başlangıç ​​olarak, belirli yeme alışkanlıkları değiştirilmesi ve düzenli egzersiz yapılması gerekir.

İşte birkaç küçük değişiklikle göbek yağına veda etmek için ipuçları:

Şekerden uzak durun

Diyetinizden şekeri, özellikle şekerle dolu içecekleri çıkarmak veya şeker alımınızı azaltmak, göbek yağını azaltmanın en iyi yollarından biridir. Araştırmalar, sürekli olarak şekerin özellikle karın bölgesinde bulunan istenmeyen yağları oluşturduğunu gösteriyor. Sağlıklı gibi görünse de şekerli meyve sularının düzenli tüketimi de yetişkinlerde karın bölgesindeki yağ artışını etkiliyor.

Kalori alımını takip edin

Göbek yağını nasıl eriteceğinizi düşünüyorsanız, kalori alımınızı mutlaka takip edin. Birçok kişi bu işlemden hoşlanmasa da, bunu sadece bir süre, örneğin bir hafta kadar yapmanız yeterli olacaktır. Çünkü daha sonra vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu anlamış olacaksınız.

Birçok insan gerçekte yedikleri yiyecek miktarını hafife alır, bu yüzden en az bir hafta boyunca kalori alımını izlemek önemlidir. Bu şekilde ne kadar yemek yediğinizi gerçek bir şekilde görebilirsiniz. Ardından öğünleri kolayca kesebilir veya kalori alımınızın yüksek olduğu günlerde alımınızı azaltabilirsiniz. Bu, kesinlikle göbek yağının azalmasını destekler.

Tam tahıl tüketin

Göbek yağından kurtulmak istiyorsanız, beyaz ekmek ve tüm unlu mamuller yerine tam tahıllar tüketmeniz önemlidir. Rafine edilmiş ürünler yerine tam tahıllar yemek, viseral yağ riskini azaltır.

Öğün kalorilerini ayarlayın

Göbek yağını eritmek için başka bir alışkanlık da öğünlerin kalorilerini ayarlamaktır. Çoğu insan bunu düşünmez, ancak çoğu kalori akşam saatlerinde tüketilir. Vücut gün içinde besinleri çok daha kolay işler çünkü insülin çok daha verimlidir ve ardından besin enerjiye dönüştürülür. Ancak gün geçtikçe insülin salgılanması çok daha yavaş hale gelir. Bu nedenle akşam saatlerinde yediğiniz her şey göbek bölgesinde yağa dönüşür.