Bu 4 yöntemle saç dökülmesinden kurtulun

Birçok kadın ve erkek dönem dönem saç dökülmesinden muzdariptir. Bu nedenle size saç dökülmesine karşı doğal olarak yardımcı olan en iyi 4 yöntemi sıraladık.

Dolgun ve güzel saçlara sahip olmak özgüveni tazeleyen ve herkesin sahip olmak istediği bir durumdur. Günde yaklaşık 100 saç teline kadar saç teli kaybı normal kabul edilmektedir. Ancak dökülen saçların sayısı yeni çıkanların sayısını aşarsa buna saç dökülmesi denir.

Yanlış saç bakımı, genetik yatkınlık, hastalıklar veya hormonal değişiklikler saç dökülmesinin nedenlerinden bazılarıdır. Demir , çinko, B vitamini veya belirli yağ asitleri gibi besin maddelerini kaçırıyorsanız , evde uygulayacağınız yöntemler ile hedefe yönelik önlem alabilirsiniz.

Saç dökülmesinden kurtulmak için illa pahallı kimyasal maddelere başvurmanıza gerek kalmaz. İşte saç dökülmesi için evde uygulayabileceğiniz 4 yöntem;



1. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı, cilt ve saç bakımı söz konusu olduğunda uzun zamandır oldukça tercih edilen değerli bir yağ. Besin açısından zengin yağ, saçınıza saç büyümesini uyaran, saçı güçlendiren ve böylece sağlıklı bir saç yapısı oluşturan önemli vitaminler, besinler ve değerli yağ asitleri sağlar. Ek olarak, hindistancevizi yağı, saç dökülmesini teşvik edebilen aşırı asidik bir kafa derisi üzerinde olumlu etkileri ispatlanmış özelliklere sahiptir.

2. KAHVE

Evet kahve ve içerdiği kafein sadece sinirleri ve dolaşımı uyararak sizi uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda saç köklerine enerji verilmesini desteklediği için saç dökülmesine karşı da etkili bir şekilde yardımcı olur. Kahve telvesini atmak yerine şampuan olarak kullanmayı deneyebilirsiniz. Kahve telvesini biraz su ile karıştırın ve saç köklerinize iyice masaj yapın. Yaklaşık on dakika bekletin ve ardından saçınızı iyice durulayın. Uzun süreli bir etki elde etmek için her yıkamadan önce kahve telvesi ile masajı rutin haline getirin.

3. YULAF EZMESİ

Değerli besinler ile saçınızı içeriden güçlendirmekte saç sağlığınız için büyük bir önem taşır. Örneğin çinko, biotin, protein, bakır ve B vitaminleri açısından zengin olan yulaf ezmesi tüketerek vücudu içeriden beslemek saç köklerine ve yapısına yapacağınız çok doğru bir yatırımdır. Yulaf ezmesinin içerdiği magnezyum, demir, potasyum ve fosfor gibi mineraller saç büyümesini uyarır. Her gün düzenli olarak bir porsiyon yulaf ezmesi tüketen herkes, uzun vadede saç ve genel sağlık açısından gözle görülür bir başarı elde edebilir!

4. ELMA SİRKESİ

Çok yönlü mucizevi etkilere sahip olan elma sirkesi saç dökülmesi sorununda da önleyici etkiye sahiptir. Sirke dezenfekte edici etkisi sayesinde saç derisindeki tıkanmış gözenekler temizlenir ve saçlar yeniden daha kaliteli şekilde uzayabilir. Ek olarak, sirke saç teli direncini artırabilir ve böylece saç kırılmasına karşı etkili bir koruma sağlar. Sirkeyi suyla bire beş oranında karıştırın ve şampuanladıktan sonra saça ve saç derisine uygulayın. Tabi tüm diğer yöntemlerde olduğu gibi sirkede de düzenli kullanım sonuca ulaşmak açısından esastır.