Bu araştırma canınızı sıkabilir! Açıklanamayan kilo kaybı meğer... Yapılan araştırmalara göre; hızlı ve açıklanamayan kilo kaybının nedeninin kanser olabileceği belirtildi. Ciddi miktarda kilo veren kişilerin bazı kanser türlerine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

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Son zamanlarda sağlık alanında yapılan araştırmalar, hızlı ve açıklanamayan kilo kaybının altında yatabilecek nedenleri ortaya koydu.

American Medical Association Dergisi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre; durup dururken vücut ağırlığının yüzde 10'undan fazlasını kaybeden yaklaşık 100 bin kişinin bin 362'sinde 12 aylık bir süre içinde kanser gelişti.

Kilo kaybı yaşamayanlar...

Yakın zamanda herhangi bir kilo kaybı yaşamayanlarda hastalık gelişme oranı 100 binde 869'du.

En fazla görülen kanser türleri

Yemek borusu, mide ve pankreas tümörleri yakın zamanda hiç çaba harcamadan kilo vermiş kişiler arasında en yüksek oranda görülen kanser türleri arasında.

Kilo kaybı kanserin neden olduğu yutma güçlüğü veya ağrı ile ilişkili olabilir çünkü üst gastrointestinal kanserler hastaların beslenmesini zorlaştırabilir.

Ortalama 28 yıl boyunca tüm kanser türlerine yönelik yapılan araştırmaların sonucunda kanser tanısı alma riski, belirgin kilo kaybı yaşayanlarda yüzde 3,2 iken yaşamayanlarda ise yüzde 1,3'tü.

Araştırmacılar meme, beyin ve melanom da dahil olmak üzere pek çok kanser türünün kilo kaybıyla ilişkisinin olmadığını da belirtti.