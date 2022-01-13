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    Bu çayı içen doktor yüzü görmüyor....

    Kış aylarında düzenli beslenmek ve sağlıklı içeceklere yönelmek gerekiyor. Faydaları saymakla bitmeyen portakal çayı ve içine atılan tarçın ise her derde deva oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 13:16
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    Bu çayı içen doktor yüzü görmüyor....

    Aralık, Ocak ve Şubat aylarını daha rahat geçirmek isteyenlerin, bolca portakal tüketmesi ve çayını içmesi gerekiyor. Soğuk algınlığına iyi gelen portakal, şeker hastalığı ile mücadele ediyor.

    Bağışıklık sistemini güçlendiren portakal sayesinde hastalıklarla ve günümüzde tüm dünyaya saran virüslerle kolay baş edebilirsiniz.

    Ayrıca portakal kan basıncını dengelemeye yardımcı olurken, kansızlık tedavisinde de kullanılıyor.

    Kalp sağlığı için ideal olarak portakal ve portakal suyu verdiği mineral ve vitaminler sayesinde de vücudu dinç ve sıcak tutmaya yardımcı oluyor.

    Cilt için faydaları saymakla bitmeyen portal ve portakal çayını düzenli olarak, dozunda tüketmek doktorlardan uzaklaşmanıza olanak sağlıyor.

    İçeriğinde C ve D vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, organik asitler ve lif barındıran portakal ya da portakal çayına tarçın eklemek, bu faydaları iki katına çıkarıyor.

    PORTAKAL ÇAYINA TARÇIN ATMANIN FAYDALARI

    Hazırlanan portakal çayına bir çubuk tarçın koyup, her gün düzenli tükettiğinizde vücutta toksin ve virüs birikiminin önüne geçmiş olursunuz.

    Bunun yanı sıra antimikrobiyal etkisi olan tarçın, ağız içindeki yaraların hızla iyileşmesini sağlar. Mide asidini dengeleyerek, yemek borusuna çıkmayı önler.

    Ayrıca böbrek taşı oluşumunu engelleyen portakal çayı, kabızlık ve ishale iyi geliyor. Bunun yanında aç karnına portakal suyu tüketirseniz, bağırsak mikroplarından kurtulabilirsiniz.

    Bu çayı içen doktor yüzü görmüyor.... #1

    PORTAKALIN KALORİSİ

    • 1 dilim portakal tüketildiğinde 14 kalori
    • Küçük boy portakal kalori bilgisi: 47 kcal
    • Büyük boy portakal 141 kalori alınabilir.

    Bu çayı içen doktor yüzü görmüyor.... #2


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