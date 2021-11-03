Bu hastalık internetten bulaşıyor! Siberhondrik misiniz?

Tırnağınız kırılsa Google'layanlardan mısınız? Sizde sürekli olarak internetten araştırma yapıyorsanız; bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz: Siberhondrik

İnternet kullanımının iyice artmasıyla birlikte çeşitli psikolojik hastalıklar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de siberhondrik.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yara, ağrı veya problem gören kişiler uzman hekimlere danışmak yerine hastalıklarını internetten arayarak kendilerine teşhis koyuyor.

Hatta bazıları doktora gitmeden tavsiye ile ilaç bile alıyor...

Arama motorlarında geçirilen zaman artarken, sağlık açısından da ciddi tehlike oluşturuyor. Peki siberhondrik olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

SİBERHONDRİK NEDİR?

Hastalık hastalarına, yani kendinde olmadık hastalıklar icat edip teşhis edenlerin dijital kaynaklısına siberhondrik diyebiliriz.

Başı ağrıdığında, derisi alerjik reaksiyonlar gösterdiğinde ya da geçmek bilmeyen bir hıçkırık tuttuğunda doktora gitmek yerine internete sarılıp derdine derman ararken, kendi kendinde olmadık teşhisler koyanların hastalığı...

Kişi kendinde bulduğu belirtileri Google’a yazarak arama yapıyor ve aradıkça kaygısı artıyor. Özellikle pandemi ile birlikte en ufak bir semptomda koronavirüse mi yakalandım endişesiyle iyice büyüdü.

BAŞ ETME YÖNTEMİ

Hastalık; bilişsel davranışçı terapi ve içgörü geliştirme terapisi ile tedavi ediliyor.

Uzmanlar, bireylerin sosyalleşmesinin bu durumu ortadan kaldıracağını belirtiyor. Spor yapmak, yürüyüş yapmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek bu tip psikolojik hastalıkların baş göstermesini en aza indirger.