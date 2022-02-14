Bu hatayı yapmayın! Eğer yumurtayı yıkayıp saklıyorsanız...

Bu hatayı yapmayın! Eğer yumurtayı yıkayıp saklıyorsanız...

Proteinlerin baş tacı yumurta, her buzdolabında olmazsa olmazlardandır. Peki yumurtayı yıkamalı mıyız, yıkamamalı mıyız? İşte yapmanız gereken...

Satın aldığımız gıdaların temizliği ve hijyenine dikkat etmek sağlık açısından çok önemli.

Özellikle pandemi süreci ile birlikte dışarıdan evimize aldığımız her şeyi iyice dezenfekte etme ihtiyacı duyuyoruz.

Protein bakımından en kaliteli besin olan yumurtanın yıkanıp yıkanmayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Genelde çoğu kişi satın aldıktan bakterilerden veya kabuğundaki pisliklerden arındırmak için yumurtaları yıkıyor. Ancak uzmanlar bu konuda aynı görüşte değil.

Peki yumurta yıkanır mı? İşte detaylar...

YUMURTALARI YIKAMALI MIYIZ

Yumurtaları buzdolabına yerleştirirken yıkanmaması gerekiyor. Çünkü yıkadığınızda yumurtanın yüzeylerindeki delikler genişliyor ve sonuçta bakteriyel üreme artıyor.

Eğer yıkarsanız yumurtanın koruyucu dış katmanına zarar vererek onu inceltiyor. Bu da kabukta bulunan zararlı mikroorganizmaların, özellikle salmonella bakterisinin yıkama sebebiyle açılan mikroskobik gözeneklerden yumurtanın içine kolayca girmesine neden oluyor.

Sonuç olarak bilimsel çalışmalar yumurtanın yıkanmasının yanlış olduğunu savunuyor.

Eğer içiniz rahat etmiyorsa, yumurtayı tüketmeden hemen önce yıkamayı tercih edin.