Euro
15.36
0.16%
Dolar
13.60
0.74%
Altın
817.97
1.21%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
574.761
-0.03%
BTXN Coin
37.19
-1.84%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    Bu hatayı yapmayın! Eğer yumurtayı yıkayıp saklıyorsanız...

    Proteinlerin baş tacı yumurta, her buzdolabında olmazsa olmazlardandır. Peki yumurtayı yıkamalı mıyız, yıkamamalı mıyız? İşte yapmanız gereken...
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 21:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bu hatayı yapmayın! Eğer yumurtayı yıkayıp saklıyorsanız...

    Satın aldığımız gıdaların temizliği ve hijyenine dikkat etmek sağlık açısından çok önemli.

    Özellikle pandemi süreci ile birlikte dışarıdan evimize aldığımız her şeyi iyice dezenfekte etme ihtiyacı duyuyoruz.

    Protein bakımından en kaliteli besin olan yumurtanın yıkanıp yıkanmayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

    Genelde çoğu kişi satın aldıktan bakterilerden veya kabuğundaki pisliklerden arındırmak için yumurtaları yıkıyor. Ancak uzmanlar bu konuda aynı görüşte değil.

    Peki yumurta yıkanır mı? İşte detaylar...

    YUMURTALARI YIKAMALI MIYIZ

    Yumurtaları buzdolabına yerleştirirken yıkanmaması gerekiyor. Çünkü yıkadığınızda yumurtanın yüzeylerindeki delikler genişliyor ve sonuçta bakteriyel üreme artıyor.

    Eğer yıkarsanız yumurtanın koruyucu dış katmanına zarar vererek onu inceltiyor. Bu da kabukta bulunan zararlı mikroorganizmaların, özellikle salmonella bakterisinin yıkama sebebiyle açılan mikroskobik gözeneklerden yumurtanın içine kolayca girmesine neden oluyor.

    Sonuç olarak bilimsel çalışmalar yumurtanın yıkanmasının yanlış olduğunu savunuyor.

    Eğer içiniz rahat etmiyorsa, yumurtayı tüketmeden hemen önce yıkamayı tercih edin.

    Bu hatayı yapmayın! Eğer yumurtayı yıkayıp saklıyorsanız... #1


    İlginizi Çekebilir

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada
    İç Haber

    Bağcılar’da satırlı, sopalı park yeri kavgası kamerada

    Xiaomi: En iyi olmak için Apple ile savaşacağız
    Teknoloji

    Xiaomi: En iyi olmak için Apple ile savaşacağız

    Görüş Bildir