Bu havalar tehlike saçıyor: Kalp krizi riski artıyor

Soğuk havalar kalp sağlığını önemli şekilde etkiliyor...

Kış aylarında düşen sıcaklıklar sadece solunum yolu hastalıklarını değil, kalp sağlığını da yakından etkiliyor.

Araştırmalara göre soğuk havaya maruz kalmak, dolaşım sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratarak kalp krizi riskini artırabiliyor.

Özellikle risk grubundaki bireyler için kış aylarında korunma tedbirleri almak hayati önem taşıyor.

1. DAMARLARIN DARALMASI VE KAN BASINCININ YÜKSELMESİ

Soğuk havada vücut ısısını korumak için damarlar daralır. Bu durum kan basıncını yükseltir ve kalbin dolaşımı sağlamak için daha fazla güç harcamasına yol açar.

Özellikle damar tıkanıklığı olan kişilerde kalbin üzerindeki yük artar.

2. KANIN YOĞUNLAŞMASI VE PIHTI RİSKİ

Soğukta kan daha yoğun ve akışı daha yavaş hale gelir.

Bu, pıhtı oluşma riskini artırır. Damar içinde oluşan pıhtı ise kalp krizini tetikleyebilir.

3. KALBİN İŞ YÜKÜNÜN ARTMASI

Soğuğa karşı vücudu korumak için metabolizma hızlanır, kalp daha yoğun çalışır.

Özellikle kar temizleme gibi ağır işlerin soğukta yapılması kalbi ekstra zorlar.

4. STRES HORMONLARI VE İLTİHAP TEPKİLERİ

Soğuk hava vücutta stres hormonlarının salgılanmasını artırır. Bu durum kalp üzerindeki yükü daha da artmasına neden olur.