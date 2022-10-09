Bu içecekler bağışıklığa zarar veriyor! Sağlığınızı korumak için bunlardan uzak durun...

Soğuk algınlığına, virüslere ve bakterilere karşı vücudunuzun direnci bağışıklığınızın gücüne ve dolayısıyla beslenme durumunuza bağlıdır. Bağışıklığınızı güçlendirmek için bu içeceklerden uzak durun.

Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklardan koruyan mekanizmadır. Bağışıklık sistemi zayıflarsa veya saldırgan bir mikrop tarafından istila edilirse, hastalanma riski ortaya çıkar. Doğum anından itibaren insan vücudu virüsler ve bakteriler gibi patojenlere maruz kalır ve saldırıya uğrar.

Hastalık yapıcı mikroorganizmalarla savaşmak için bağışıklık sistemi çeşitli silahlar kullanır. Lenfatik organlar, hücreler, kimyasal aracılar ve fiziksel engeller (cilt, saç, kirpikler, mukoza zarları gibi) bağışıklık sisteminin savunma araçlarıdır.

Doğal olarak, insan kendini mümkün olduğu kadar güçlü ve fiziksel ve zihinsel dengede tutarsa, bağışıklık sistemi de o kadar etkili olur.

Bağışıklığınızı sağlıklı beslenmeyle güçlendirin

İnsan vücuduna saldırabilecek patojenlere karşı bağışıklık tepkisine yardımcı olmak için önce bağışıklık sisteminizi nasıl koruyacağınızı öğrenmeniz gerekir. Örneğin meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar açısından zengin dengeli bir diyet, bağışıklık tepkisine yardımcı olmanın ilk adımıdır.

Stres, yaş ve dış etkenler, doğal savunmanızı zayıflatabilir ve sizi hastalıklara daha fazla maruz bırakabilir. Bağışıklık sisteminizin en iyi arkadaşı beslenme, dengeli bir yaşam tarzı ve vitamin ve minerallerden zengin beslenmedir. Bağışıklık sisteminizin düzgün çalışması için her zaman ne yediğinizi ve içtiğinizi düşünmeniz gerekir.

Vitaminler ve mineraller bağışıklık sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülmesinin temel direkleridir, bu nedenle sağlıklı gıdalarla beslenmek önemlidir.

Örneğin, bağışıklık sistemi için çok önemli olan C vitamini sadece turunçgillerde veya kivide değil, aynı zamanda üzüm, siyah kuş üzümü, biber,lahana, kara lahana, brokoli, kişniş, maydanoz ve kuşburnuda bulunur.

C vitaminini çinko ile birleştirerek bağışıklık sistemini daha fazla güçlendirebilirsiniz. Bu mineral, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, badem, kaju, Antep fıstığı ve fındık dahil olmak üzere birçok yağlı tohumda, ayrıca kakao çekirdeklerinde ve rooibos çayında bulunur.

Bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için bir diğer gerekli madde ana kaynağı güneş olan ve aynı zamanda somon, ton balığı, uskumru, yumurta sarısı ve mantar gibi bazı yiyeceklerde bulunan D vitaminidir.

Karaciğerde, yumurta sarısında, havuçta, ıspanakta, lahanada, kabakta, domateste ve kayısı, şeftali, kavun gibi birçok meyvede bulunan A vitamini de bağışıklık sistemi için çok önemlidir.

Demir, hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerinin üretimine katıldığı, vücut hücrelerinin uygun şekilde oksijenlenmesini sağladığı ve böylece tüm organizmanın canlılığını ve uyumlu büyümesini sağladığı için bağışıklık için gerekli bir besindir. Karaciğer, dalak, bağırsaklar ve kemik iliğinin fonksiyonlarını da uyarır. Gıdalarda demir, beslenme açısından farklı öneme sahip iki şekilde bulunur. Hem demir, daha kolay emilir, ette bulunur. Özellikle karaciğer ve sığır etinden alınabilir. Bitkisel kökenli hem olmayan demir Brüksel lahanası, ıspanak, kakao, badem ve kuru incir gibi besinlerde bulunur.

Selenyum da güçlü bir bağışıklık için çok önemlidir. Bir antioksidandır ve enfeksiyonları yok etmek için gerekli olan antikorların üretimine katıldığı için bağışıklık sisteminin işlevselliğini destekler. Esas olarak hayvansal kökenli gıdalarda, özellikle deniz ürünlerinde ve sakatatta bulunur, ancak çeşitli tahıllarda, baklagillerde, yağlı tohumlarda, meyve ve sebzelerde de farklı yoğunlukta bulunabilir.

Son olarak, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan gıdalar arasında, doğal savunmayı güçlendirmede çok önemli olan flavonoidlerin bulunduğu propolis bulunur.

Bağışıklığa zarar veren içecekler

Zayıf bağışıklık sisteminin çoğu zaman yanlış bir yaşam tarzından kaynaklanan birçok nedeni vardır. Çok fazla stres, sigara, alkol kullanımı, vitamin ve mineral eksikliği ve dengesiz beslenme gibi birçok faktör bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bu hatalar, bağışıklık tepkisini zayıflatabilecek aşırı serbest radikal gelişimine yol açar.

Bazı içecekler özellikle zararlı olabilir. İşte bağışıklığa zarar veren ve kesinlikle uzak durulması gereken içecekler.

Alkollü içecekler

Sürekli alkol tüketimi bağışıklığın zayıflamasına neden olru. Bağışıklık, toksik maddeleri vücuttan atamaz. Örneğin, alkolle ilgili sorunları olan kişilerde, özellikle üst solunum yolları olmak üzere solunum sorunları geliştirme riski daha yüksektir. Bağışıklığınızı güçlendirmek istiyorsanız, alkol tüketimini bırakmakla başlayabilirsiniz.

Gazlı içecekler

Gazlı içecekler sadece formda kalmak için değil, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmek için de tüketilmemelidir. Gazlı içeceklerdeki en büyük sorun ilave şeker ve aynı zamanda sodyumdur. Her ikisi de bağışıklık için son derece kötüdür ve iltihaplı süreçlere neden olabilir.

Paketli meyve suları

Meyve suları, çoğunlukla fruktoz ve glikoz olmak üzere büyük miktarda şeker kaynağıdır. Fruktoz vücutta yağ depolanmasını teşvik eder ve hormonları etkiler, bu nedenle açlık hissini etkilerken glikoz kan şekerini yükseltir. Her durumda, meyve suları yerine biraz meyve yemeyi tercih edin.

Şekerli kahveler

Meyve şurupları gibi ek bir aroması olan kahveler şekerle doludur ve size hızlı bir enerji artışı sağlayabilirler, ancak bağışıklık için iyi değildirler. Vücuttaki iltihabı uyarabilen ve bazı hastalıkların riskini artıran çok miktarda şeker içerirler.