Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç olma riski en yüksek kan grubu açıklandı

Dünya sağlık örgütünün açıklamasına göre her yıl 15 milyon kişi felç geçirmekte. Uzmanlar tarafından felç riskinin kan grubuyla bağlantılı olabileceği de söylenmekte.İşte felç riski ve kan grupları...

Kan pıhtılaşmasının sonucunda yüksek ihtimallerle gerçekleşebilecek olan inme ya da felç riskleri, uzmanlar tarafından araştırıldı ve sonuçları herkesin dikkatini çekti. Sonuçlara göre, kan grubunun felç ihtimalini etkilemesini değerlendirdi.

Pandemi ile birlikte son zamanlarda felç riski için A kan grubu üzerinde durulmakta. Fakat uzmanlar, a kan grubu sahiplerinin inme geçirme konusunda endişelenmemeleri veya bu bulguya göre artı bir tarama ya da tıbbi testlere girmemesini söyledi.

Erken felç geçirenlerin sayısı çoğaldı

Geçtiğimiz yıllara nazaran felç geçiren insan sayısının çoğaldığını söyleyen Nöroloji profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz, ancak bunun büyük olasılıkla kan damarlarını oluşturan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle ve ayrıca tümü bir rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerle bir ilgisi var. Kan pıhtılarının gelişiminde rol oynar" dedi.

Felç geçirme riski en fazla olan kan grupları

Geçtiğimiz senelerde yapılan araştırmalara göre A kan grubu taşıyan kişilerin, derin ven trombozu olarak bilinen bacaklarda kan pıhtısı geliştirme riskinin biraz daha fazla olduğu söylenmişti. DSÖ tarafından açıklanan verilere göre dünyada her sene 15 milyon kişiye inme iniyor. Günde 2 bin 200 kişiye inme inmektedir. Yılda inme geçirenlerin 5 milyonu sakat kalırken 5 milyonu ise ölmektedir.

A kan grubunun felç geçirme riski daha belli

48 farklı çalışmada yaklaşık olarak 600 bin sağlıklı insanın verilerini imceleyen Maryland Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 7 bin felçli hasta ile ilgili verilerini analiz etti ve sonuçları herkesi şaşırttı. Kan grubu A olan kişilerde yaklaşık 16 felçten birinin daha belli olduğunu tespit ettiler.

Felç riski en düşük kan gurubu 0

A kan grubunun diğer gruplara göre 60 yaşından önce geçirdiği felçler için %16 daha yüksek riske sahipken , 0 tipi kan grubuna sahip olanlar ise en düşük riske sahiptir.