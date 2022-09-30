Bu kan grubundaysanız, 60 yaşından önce kalp krizi geçirme riskiniz daha yüksek!

Son araştırmalar, belirli bir kan grubuna sahip kişilerin 60 yaşından önce erken kalp krizi ve felç riskinin arttığını ortaya koydu.

Araştırmalar, A kan grubuna sahip olan kişilerin 60 yaşından önce diğer kan gruplarına göre kalp krizi ve felç geçirme riskinin daha yüksek olabileceğini gösteriyor.

Yeni bir araştırmaya göre, kan grubu 0 olanların felç geçirme riski daha düşük. ABD merkezli Maryland Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, kan grubu gibi genetik özellikler ile kalp krizi ve felç arasındaki ilişkiyi inceledi. 18 ila 59 yaş arasındaki yetişkinlerde iskemik inmeler üzerine yapılan 48 genetik çalışmanın verilerinin incelendiği araştırmada, toplamda 17 bin felçli hasta ve hiç felç geçirmemiş yaklaşık 600 bin sağlıklı hastanın verileri analiz edildi.

A kan grubunda risk artıyor

katılımcıların genetik profillerinin incelendiği çalışmada, felç ile kan grubunu belirleyen geni içeren kromozom alanı arasında bir bağlantı bulundu.

İnsanların A, B, AB ve 0 olmak üzere dört ana kan grubu vardır ve bir kişinin kan grubu, ebeveynlerinden miras aldıkları genler tarafından belirlenir. 0 kan grubu en yaygın olanıdır.

Araştırmada, A kan grubuna sahip olanların erken başlangıçlı felç geçirme risklerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, A kan grubuna sahip olmak ile erken başlangıçlı felç riski arasında ilişki bulsalar da, artan riskin çok fazla olmadığına dikkat çekti.

Uzmanlar, hipertansiyon ve sigara içmek gibi çok daha önemli olan başka risk faktörleri olduğu için A grubu kana sahip olanların endişelenmemesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.

A kan grubunun neden bu kadar yüksek risk taşıdığı hala net değil, ancak araştırmacılar bunun kan pıhtılaşma faktörleriyle ilgili olabileceğini düşünüyor. Diğer araştırmalar, kan grubu A olan kişilerin, derin ven trombozu olarak bilinen bacaklarda kan pıhtısı geliştirme riskinin biraz daha yüksek olduğunu ileri sürdü.