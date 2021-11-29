Su ve vitamin açısından zengin bu 10 besin, kışın bile çok daha nemli ve sulu bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacak. İşte bu kış cildinizi nemli tutmaya yardımcı olacak 10 besin ve ipuçları.

Sık sık peeling yapın, iyi bir serum uygulayın, vitaminler kullanın, nemlendirici ve güneş kremi kullanın, yüzünüzdeki makyajı güzelce temizleyin ve çıkarın... Cilt bakımı için yapılan onlarca şeyin tek bir anahtarı vardır: Hidrasyon. İyi bir su dengesi ve nemlendirme olmadan, parlak ve gençleşmiş bir görünüm elde etmek çok zordur.

Nemlendirme, iyi bir nemlendirici seçmenin ve ara sıra cilt için faydalı bileşiklerle dolu maskeler ve serumlarla cilt bakımınızı tamamlamanın ötesine geçer.

Cildinizin iyi nemlenmesinin içinizde başladığını biliyor muydunuz? İnsan vücudunun yüzde 70'i sudur. Bu sıvının doğru seviyelerini korumazsanız (örneğin, uzmanlar tarafından önerilen günde 2 litreyi içmezseniz), yalnızca vücudunuz acı çekmez (baş ağrısı, mide bulantısı veya gibi sorunlarla), cildiniz de bundan etkilenir.

Nem eksikliği erken kırışıkların, kuruluk, tahriş, soyulma ve kışın sıcaklıkların düşmesiyle daha da belirginleşen diğer cilt sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur.

Ancak cildin durumunu sadece su etkilemez. Diyetiniz de ayrıca ne kadar su içip içmediğinize bakılmaksızın cildin kalitesini ve nemini doğrudan etkiler. Cildin vücudunuzun bir başka organı olduğunu (aslında en büyüğü) unutmayın, bu nedenle doğru yiyecekleri diyetinize dahil etmek onu gözle görülür şekilde iyileştirmeye yardımcı olabilir.

CİLDİNİZİ NEMLİ TUTMAYA YARDIMCI 10 BESİN

Evet, diyet cildinizin su dengesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir, ancak tüm gıdalar iyi bir doğal hidrasyonu sağlamaz.

Bu kış cildinizi nemlendirmek için bu listeye dikkat edin:

Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler

Her türlü marul, ıspanak, pazı... Bu sebzeler A ve C vitaminleri, antioksidanlar ve mineraller açısından zengindir, cildi tonlandırır ve toksinleri yok eder. Ancak hepsinden iyisi, yüzde 95'e kadar su içermeleridir, bu nedenle günlük hayatınıza dahil etmek ve böylece hidrasyonunuzu iyileştirmek için harika bir seçenektir.

Domates

Domates, cildinizin en büyük favorilerinden biridir. Cildinize bakmak için alabileceğiniz en iyi antioksidanlardan biri olan likopen açısından zengin bir besindir. C vitamini açısından da zengindir ve ayrıca kolajen üretimini uyarır. Ancak domatesle ilgili en iyi şey, su içeriğinin yüzde 95'e yakın olmasıdır, bu nedenle domates tüketmek cildiniz için çok şey yapabilir.

Salatalık

En çok nemlendirici gıdalar arasındadır ve neredeyse yüzde 97 ile en fazla su içerenlerden biridir. Nemlendirmeye ek olarak, iltihaplanmayı da azaltır ve fazla yağı ortadan kaldırır. Cildi nemlendirmek için en iyi yiyeceklerden biri olduğu için tek başına, salatada veya smoothie'lerde alıanbilir. Üstelik kalorisi de oldukça düşüktür.

Avokado

Mineraller, vitaminler, lif, protein ve sağlıklı yağ asitleri bakımından zengindir. Cildinizi çok daha etkili ve kalıcı bir şekilde içeriden nemlendirmek için mükemmeldir. Ayrıca ev yapımı yüz maskeleri yapmak için de kullanabilirsiniz.

Narenciye

Cildi nemlendiren gıdalar listesinde turunçgilleri unutmamız mümkün değil. Bunlar süper antioksidanlardır ve cildinizin sıkı ve elastik kalması için kolajen oluşumunu artıran C vitamini bakımından zengindirler. Ama hepsinden önemlisi, neredeyse yüzde 90 su içerirler.

Elma

Elma, lezzetli olmasının yanı sıra yüzde 90'a varan su oranı ile en yüksek su içeren meyvelerden biridir. Bu nedenle kuru cildi nemlendirmek için en iyi besinler listesine girebilir. Ayrıca, ölü hücrelerin yok edilmesine yardımcı olan tartarik asit ve malik asit içerir.

Papaya

Bu tropikal meyve sadece sindirim sisteminize fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda cildiniz için gerekli bileşikleri de içerir. C vitamini, B vitaminleri, mineraller, flavonoidler ve beta karoten gibi antioksidanlar içerir. Hepsi cildin mükemmel durumda, nemli, temiz, parlak ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Ananas

Kilo verme diyetlerindeki özellikleri nedeniyle hakkında daha çok şey duymuş olsanız da, gerçek şu ki ananas aynı zamanda cildinize bakmak için de mükemmeldir. Bu meyve, serbest radikallerle savaşmak ve kolajen üretimini arttırmak için mükemmel olan C vitamini ve aynı zamanda tek tip bir cilt tonunun korunmasına yardımcı olan bromelain içerir. Ananasların yüzde 87'si sudur ve nemli kalmanıza yardımcı olur.

Biberler

Hepsi bol miktarda su içerir, ancak yeşil biberlerin su içeriği yüzde 93'e kadar ulaşır. Yüksek C vitamini içeriği, cildinizin daha genç görünmesini sağlamak için onları mükemmel bir antioksidan yapar. Ayrıca cilt tonunu iyileştiren A vitamini ve karotenoidler içerirler.

Havuç

Normalde yaz aylarıyla ilişkilendirdiğimiz cilt için iyi bir besindir, çünkü bizi güneşin UV ışınlarından korumaya yardımcı olur. Ancak, faydaları burada bitmiyor. Her şeyden önce, bu koruyucu özellik, güneş ışınlarının yüzü aynı şekilde etkilediği ve ancak aynı şekilde korumadığımız kış aylarında da bize yardımcı olabilir. Buna ek olarak, bizi soğuktan, rüzgardan ve dış etkenlerden korumak için cildin en yüzeysel katmanlarını güçlendirmeye yardımcı olan önemli bir A vitamini ve antioksidan kaynağıdır.

KIŞ AYLARINDA CİLDİNİZİ NASIL NEMLENDİRİRSİNİZ?

Doğru ürünleri kullanmak, nemlendirici bir maske uygulamak ve yüzünüzdeki ölü hücreleri temizlemek, kışın cildinizin nemli ve aydınlık kalmasına yardımcı olacaktır.

Her mevsim değişikliği, bakım rutininizi cildinizin ihtiyaçlarına göre uyarlamayı gerektirse de sıcaklık değişimleri, rüzgar ve ortamdaki nem eksikliği cildi tahribe neden olabileceğinden kış en şiddetli zamanlardan biridir.

Soğuk, kan damarlarının daralmasına, dolaşımın zayıflamasına ve cildin yeterli oksijen veya besin almamasına neden olarak daha mat görünmesine neden olur. Ayrıca ölü hücreler daha hızlı biriktiği için yeterli seviyede hücre yenilenmesi yapılamaz.

Cildinizi Sonuna Kadar Nemlendirin

Kış aylarında cildinizin acı çekmemesi için nemlendirme esastır, günlük olarak cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanmalı ve ayrıca yüzünüzde bariyer oluşturan ve nemi tutan nemlendirici kremler uygulamalısınız.

Cildinize Peeling Yapmayı Bırakmayın

Başta da söylediğimiz gibi bu süre zarfında cildinizin yenilenmesi daha yavaş olur, bu nedenle ölü hücrelerin varlığı daha fazladır, bu nedenle sürekli bir temizliğe sahip olmanın yanı sıra, bunları gidermek için eksfoliasyonu ihmal etmemeniz önemlidir. Ancak bunu haftada bir veya iki kez yapmayı unutmayın, aşırı peeling yaparsanız cildiniz için verimsiz olabilir.

Kendinizi Güneşten Koruyun

Kış aylarında güneş yaz aylarındaki yoğunlukta olmasa da UV ışınları hala mevcuttur ve yüzünüze zarar vererek lekelere, kırışıklıklara, sarkmalara ve hatta cildinizin daha da fazla kurumasına neden olabilir. Güneş kreminizi sürmeden evden çıkmayın.

Kendinizi Soğuktan Koruyun

Evde veya ofiste hava ne kadar kuru olursa, cilt de o kadar kuru olur, bu nedenle aşırı ısınmadan kaçının ve en çok zaman geçirdiğiniz odalara bir nemlendirici yerleştirin. Soğuk hava, özellikle hava kuru olduğunda, ciltteki nemin daha hızlı buharlaşmasına neden olur. Kış tüm vücudumuzu ve özellikle yanaklar, dudaklar, boyun, dekolte ve eller bölgesinde hassas olan cildi etkiler. Bu nedenle, onu korumanın ilk adımı soğuktan korumaktır; uygun kazaklar giyin ve eldiven veya eşarp olmadan dışarı çıkmayın. Çok hassas ciltler için yün uygun değildir, çünkü tahrişi artırabilir.

Çok Sıcak Duşlardan Kaçının

Sıcak suda bekletmek kışın çok caziptir, ancak su sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, ciltteki nem kaybı o kadar fazla olur, çünkü bu banyolar epidermisten doğal yağların yok edilmesini kolaylaştırır. Sonuç olarak dermatologlar suyun çok sıcak olmamasını, duşların 10 dakikadan fazla uzatılmamasını, cildi tahriş eden yumuşak ürünler ve süngerlerin kullanılmasını önermektedir. Uzmanlar, ayrıca genellikle kokulu deodorantları kullanmamayı ve yapay kokulu banyo jellerinden ve ayrıca cilt için alkollü ürünlerden kaçınmayı önermektedir.