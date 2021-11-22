Bu kış diyetinize zerdeçal eklemek için 8 neden

Bu kış diyetinize zerdeçal eklemek için 8 neden

Öksürüğü ve soğuk algınlığını tedavi etmekten eklem ağrısını hafifletmeye kadar, kış diyetinize zerdeçal eklemenin birçok farklı faydası vardır. İşte bu kış diyetinize zerdeçal eklemek için 8 neden.

Zerdeçal, her yerde kolayca bulabileceğiniz sihirli baharatlardan biridir. Zerdeçalın ana maddesi olan kurkuminin, mantar önleyici, antibakteriyel ve antiviral özellikleriyle bilinen bazı şaşırtıcı faydaları olduğu biliniyor.

Zerdeçal ayrıca doğal bir bağışıklık güçlendiricidir. Bu nedenle uzmanlar, bu baharatı kış diyetinize eklemenizi önerir. Kış bazı sağlık sorunlarıyla birlikte gelir, bu nedenle kendinizi sıcak tutmayı ve olası enfeksiyonlara karşı dikkatli olmayı unutmamak önemlidir.

ZERDEÇALIN 8 FAYDASI

İşte kış diyetinize zerdeçal eklemenin bazı özel faydaları:

Kronik İltihabı Azaltır

Kronik iltihap, modern tıbbın en korkulu hikayelerinden biridir. Bu uzun süreli ve kontrol dışı olan iltihaplanma, vücutta görünmez olarak ilerler. Uzmanlar, genellikle aşağıdaki gibi hastalıkları tetikleyen şeyin kronik iltihaplanma olduğuna inanmaktadır:

- Damar tıkanıklıkları da dahil olmak üzere kalp ve damar hastalıkları,

- Metabolik bozukluklar (metabolik sendrom) ve obezite,

- Kanser.

Zerdeçal, en ünlüsü güçlü iltihap önleyici etkilere sahip bir antioksidan olan kurkumin de dahil olmak üzere birçok aktif kimyasal (kurkuminoid) içerir. Sahip olduğu bu aktif bileşiklerle düzenli zerdeçal tüketiminin iç kronik iltihabı azaltabileceği düşünülmektedir. Bu, yaşamı tehdit eden hastalık riskini azaltmak anlamına gelir.

Kurkumin kan dolaşımına zayıf bir şekilde emilir. Zerdeçal aromalı yemeğinizden en iyi şekilde yararlanmak için karabiberle birlikte yiyin. Ana biyolojik bileşeni piperin, kurkuminin biyoyararlanımını artırır. Basit bir deyişle, baharatın ana maddesinin vücutta kalmasını ve hareket etmesini sağlar.

Kurkumin ayrıca yağda çözünen bir maddedir, bu nedenle yağlı yiyeceklerle birlikte kullanılabilir.

Sindirim Sistemini Korur

Kış ayları sadece cildiniz veya saçlarınız için değil, vücut sistemleriniz için de etkilidir. Sert kışları atlatmak için yağ ve protein açısından zengin besinler tüketilmelidir. Zerdeçal, yiyeceklere lezzet katar ve sindirime yardımcı olur. Zerdeçallı yemek tüketmek de vücudunuz toksinlerden arındıracağı için ayrıca cildinize sağlıklı bir parlaklık verir.

Bunama Riskini Azaltır

Oksidatif stres, yani vücuttaki serbest radikal fazlalığı, yaşlanmayı hızlandıran bir faktördür. Ayrıca tüm organ ve dokulardaki hücrelere zarar veren serbest radikaller, kardiyovasküler hastalık, katarakt, çeşitli beyin işlev bozuklukları ve kanser gelişimi riskinin artmasından sorumludur.

Zerdeçal, antioksidanlarla doludur ve serbest radikallerin etkisini yok eder. Ayrıca kurkumin vücudun antioksidan aktivitesini geliştirir. Yani vücudumuza serbest radikallerin saldırısına bağımsız olarak direnmeyi öğretir.

Eklem İltihabını Önler

Artrit, eklemlerin kronik bir iltihabıdır. Bunun bir bağışıklık yetmezliğinden kaynaklandığı bilinmektedir. Bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendi hücrelerine saldırır (esas olarak ellerin, bileklerin, dizlerin eklemleri etkilenir). Ne yazık ki, artrit için bir tedavi yoktur, ancak belirtiler hafifletilebilir. Ve bu konuda zerdeçal yine zirvededir.

Romatoid artriti olan insanların katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, günde yarım gram kurkuminin ağrıyı hafiflettiği ve eklem ödemini iyi bilinen bir iltihap önleyici ilaçtan daha etkili bir şekilde azalttığı ortaya çıktı.

Bu türdeki tek veri bu değildir. Farklı araştırmalar, artritli kişiler günde sadece 200 mg kurkuminin etkili olabileceğini gösteriyor.

Soğuk Algınlığı Sezonu İçin En İyisi

Ölümcül koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde, soğuk algınlığı vakaları da artıyor. Kışın başlangıcı soğuk algınlığı ve grip mevsiminin başlangıcıdır. Çoğu evde ise zerdeçallı süt doğal bir ilaçtır. Özellikle birçok hamile kadın, hafif gripte zerdeçallı sütte çözüm arar. Zerdeçal, bakteriyel enfeksiyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve boğaz ağrılarını rahatlatır.

Karaciğeri Korur

Düzenli kurkumin tüketiminin, karaciğer hasarı riskini azalttığı ve çeşitli karaciğer hastalıklarının gelişimini durdurduğu bilinmektedir. Bu, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (zerdeçal bu organda yağ birikimini de yavaşlatır), fibroz ve siroz için geçerlidir.

Kurkumin ayrıca kronik hepatit gibi diğer karaciğer hastalıklarında karaciğer hasarını azaltır.

Depresyonla Savaşır

Zerdeçal veya kurkumin takviyeleri tartışmasız mükemmel antidepresanlardır. depresyonda olan 60 kişiyi kapsayan bir çalışmada, gönüllüler üç gruba ayrıldı. İlki popüler bir antidepresan ilaçtı. İkincisi, 1 gram kurkumin içeren bir takviye aldı. Üçüncüsü hem antidepresan hem de kurkumin aldı.

6 hafta sonra araştrımacılar deneydeki katılımcıları inceledi. Birinci ve ikinci gruptaki gönüllülerin durumunun aynı ölçüde iyileştiği ortaya çıktı, yani kurkumin, ilaçtan daha az etkili değildi. Ve en iyi sonuçlar üçüncü grup tarafından gösterildi.

Araştırmacılar, zerdeçalın antidepresan aktivitesinin beyin üzerindeki etkileri ile ilgili olduğunu düşünüyorlar. Kurkuminin dopamin ve serotonin hormonlarının üretimini uyardığı düşünülüyor. Araştırma hala devam ediyor, ancak zerdeçalın bir antidepresan olarak vaadi harika.

Genel Sağlığı İyileştirir

Zerdeçalın önleyebileceği çeşitli hastalıklar ve bozukluklar (yani gelişimi yavaşlatır ve/veya belirtileri azaltır) vardır. Bunlar arasında Alzheimer hastalığı, astım, yaşa bağlı hafıza bozukluğu, beta talasemi, kolon ve rektum kanseri, Crohn hastalığı (bir tür inflamatuar bağırsak hastalığı), şeker hastalığı, mide rahatsızlığı, hafif diş eti iltihabı, eklem ağrısı, adet öncesi sendromu (PMS), prostat kanseri, sedef hastalığı, tüberküloz, ülseratif kolit, göz iltihabı (üveit), saçkıran, ishal ve akne sorunları bulunur.

Ve bu tam bir liste değildir. Zerdeçalın tıbbi özellikleri üzerine araştırmalar halen devam etmektedir ve gelecekte bu parlak baharatın birçok hastalığın tedavisinde kilit rolde olması olasıdır.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Zerdeçal pratik olarak güvenli olarak kabul edilir, en azından 12 aydan fazla tüketilmediğinde veya cilde uygulandığında ve kabul edilebilir dozlarda.

Baharatın faydalarını kanıtlayan çalışmaların çoğunda, gönüllüler günde 200 mg ila 2 gr kurkumin tükettiler ve bu sadece sağlıklarını iyileştirdi. Ancak Dünya Ssağlık Örgütü, izin verilen günlük dozun, vücut ağırlığının her 1 kg'ı için 3 mg'dan fazla olmaması gerektiğini belirtiyor.

Bu, 60 kg ağırlığındaki bir kadın için günlük kurkumin dozunun 180 mg olduğu anlamına gelir.

Bununla birlikte, kurkuminin ortalama zerdeçal tozu ağırlığının sadece yüzde 3'ünü oluşturduğunu hatırlamakta fayda var. Yani, aynı varsayımsal kadın günde en fazla 5,5 gr zerdeçal tüketmelidir.

Ancak, bazı durumlarda uzmanlar daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyor:

Hamilelik

Bu baharatla yemek yiyebilirsiniz ancak günde 500 mg'dan fazla kurkumin rahim kasılmalarına neden olabilir.

Safra kesesi sorunları olan insanlar

Zerdeçal, özellikle safra kanallarınızda safra taşı veya tıkanıklık varsa, durumu daha da kötüleştirebilir.

Cerrahi operasyona hazırlananlar

Kurkumin kanın pıhtılaşmasını azaltır, bu nedenle kanama riskini artırır.

Şeker hastalığı

Bu durumda baharat gereksiz yere kan şekerini düşürebilir.

Hamilelik planlayan veya kısırlık tedavisi görenler

Zerdeçal, testosteron seviyelerini hafifçe düşürür ve sperm aktivitesini azaltır.

Demir eksikliği olanlar

Kurkumin, demirin gıdalardan emilimini bozabilir. İlk önce, demir eksikliği anemisini yenin ve daha sonra zerdeçalın faydalı özelliklerinden yararlanın.

ZERDEÇALLI ALTIN SÜT TARİFİ

Bu harika doğal içecek hücre yaşlanmasını önler ve vücudun iç organlarının işleyişini normalleştirir. Soğuk algınlığı ve kötü ruh hallerine yardımcı olur. Sütün sabah aç karnına veya akşam yatmadan önce içilmesi önerilir. İçeceği buzdolabında saklayın.

Malzemeler

- 1 bardak süt

- 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı (veya zeytinyağı)

- 1 çay kaşığı zerdeçal

- 1 çay kaşığı bal

Ateşe çok az su koyun. Kaynayınca bir kaşık zerdeçal ekleyin. 5-7 dakika pişirin. Karışıma bir bardak süt ve yağı ekleyin. Birkaç dakika ateşte tutun. İçecek soğuduğunda, içine bal ekleyin.