Soğuk havalarda vücut ısınızı yükselten 11 ateşli besin

Soğuk havayla kazak, mont, bere ve eldiven giyerek mücadele etmeye çalışıyoruz. Ancak besinler sayesinde de vücudu sıcak tutabilmek mümkün. İşte sizler için vücut ısısını artıran besinleri derledik.

İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Gün geçtikçe kendini iyiden iyiye hissettiren soğuk hava ise adeta insanın içine işleyen cinsten...

Soğuk havalardan kazak, mont, bere ve eldiven gibi kalın kıyafetler giyerek korunmaya çalışsak da bunun yeterli gelmediğini deneyimlemişsinizdir.

Soğuk kış günlerinde hava sıcaklığıyla birlikte vücut ısımız da düşer ve bu durum, bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olur. Şüphesiz zayıflayan bağışıklık sistemi; soğuk algınlığı, grip, nezle, öksürük, ateş gibi rahatsızlıkları da beraberinde getirir.

Özellikle çocuk, hamile, yaşlı ve demir eksikliği olan bireyler, bu ısı değişikliğinden çok daha fazla etkilenir ve kış boyunca hastalıklarla mücadele etmek durumunda kalabilir.

Soğuk havalarda vücut ısımızı dengelemenin en etkili yöntemlerinden biri ise ‘ateşli’ besinler tüketmekten geçer.

Peki hangi besinlerin vücudumuzu içeriden sıcak tuttuğunu biliyor musunuz? Gelin vücut ısısını yükselten birbirinden lezzetli besinlere hep birlikte bakalım…

TARÇIN

Soğuk havalarda çabuk üşüyor ve sık hastalanıyorsanız ısıtıcı özelliğe sahip olan tarçından farklı şekillerde yararlanabilirsiniz.

Çubuk tarçını suya ve çaya, toz tarçını ise süte ve yoğurda ekleyerek hem içinizi ısıtabilir hem de tatlı isteğinizi bastırabilirsiniz.

ZENCEFİL

Termojenik özelliğe sahip bir bitki kökü olan zencefil, toz halinde çorbaya, çaya ve kurabiyelere ekleyebilirsiniz.

Ayrıca zencefili, çeşitli karışımlarda kullanarak vücut ısınızın dengelenmesine ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlayabilirsiniz.

ZERDEÇAL

Vücudu ısıtan bir diğer baharat olan zerdeçalı, çorbalarda, yemeklerde ve salatalarda kullanabilirsiniz. Hatta sütünüze ekleyerek ‘altın süt’ elde edebilirsiniz. Böylece gün içinde enerjinizi artıracak lezzetli ve sağlıklı bir ara öğüne kavuşursunuz.

KIRMIZI ACI BİBER

Kırmızı acı biberin içinde bolca ‘kapsaisin’ maddesi bulunur. Acı tadın kaynağı olan bu madde, daha fazla enerji harcamanızı sağlayarak vücut sıcaklığınızı artırır.

Bu sayede soğuk havalarda yemeklerinizi tatlandırmak için kullandığınız pul biberle vücut sıcaklığınızı dengede tutabilirsiniz.

KARABİBER

İçerdiği potasyum, manganez, demir, A ve C vitaminleri demir ve diyet lifleri, karabibere etkili bir antioksidan özelliği kazandırır. Doğal antibiyotik özelliğe sahip olan karabiber, bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

Karabiberde bulunan ‘piperin’ maddesi ise sinir sistemini uyararak vücudun ısı üretmesini destekler. Tuz tüketimini azaltıp onun yerine her öğün yemeklere yarım çay kaşığı karabiber ilave ederek yemekleri tatlandırabilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ

Halk arasında ‘kansızlık’ olarak da bilinen anemi sorunu olan kişiler, diğerlerine oranla çok daha fazla üşür. Demir içeriği oldukça yüksek olan keçiboynuzu pekmezi, kansızlık sorununa iyi gelerek vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunur.

Vücuda ısı ve direnç kazandırması, bununla birlikte enerji vermesi için her gün bir çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi tüketebilirsiniz.

YUMURTA

Vücudun ısı dengesini korumak için protein ve demir kaynağı besinler son derece önem arz etmektedir. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olarak kabul edilen yumurta, demir yönünden de zengindir.

Farklı şekillerde tüketebileceğiniz yumurtayı, üzerine vücut sıcaklığını artırmaya yardımcı olan karabiber ekleyerek daha faydalı hale getirebilirsiniz.

KIRMIZI PANCAR

Vücudumuz, kök sebzeleri sindirirken daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bunun sonucunda üretilen ısıyla da vücut sıcaklığımız yükselir.

Kırmızı pancar, vücut sıcaklığını artırırken güçlü antioksidan özelliğiyle de bağışıklık sistemini destekler. Kalorisi oldukça düşük olan pancarı salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.

HAVLICAN

Vücut ısısını artıran bir bitki olan havlıcan, genellikle çay şeklinde demlenerek kullanılır. Bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı havlıcan kökü ekleyip 10-15 dakika demleyebilirsiniz. Acı tadını bastırmak için içine ılıdıktan sonra bal ilave edebilirsiniz.

SALEP

Kış denilince ilk akla gelen ve oldukça sevilen içeceklerden olan salep, özellikle zencefil ve toz tarçın eklenerek tüketildiğinde vücut ısısını dengeleyici bir besin haline gelir. Bir fincanı yaklaşık 200 kalori olan salebi ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

IHLAMUR

Ihlamur, virüs ve bakterilerin sebep olduğu rahatsızlıklara iyi gelerek bağışıklığı güçlendirir ve vücut ısısının da dengelenmesini sağlar.

Kurutulmuş çiçek ve yaprak karışımından 1 tatlı kaşığı alıp üzerine 1 su bardağı kaynatılmış su ilave edin ve 10 dakika süreyle demlendirin. Bu karışımdan günde 3 kez birer bardak içebilirsiniz.

SOĞUKTAN VE KIŞ HASTALIKLARINDAN KORUYAN REÇİNE TARİFİ