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    Bu mucizevi yöntemi kimse bilmiyor! Kulağınıza sarımsak koyup yarım saat beklerseniz... Sonuç inanılmaz!

    Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Peki sarımsağı kulağınıza koyduğunuzda oluşan etkiyi biliyor musunuz? İşte faydası...
    • 17.12.2022 - 13:40
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    Bu mucizevi yöntemi kimse bilmiyor! Kulağınıza sarımsak koyup yarım saat beklerseniz... Sonuç inanılmaz!

    Bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, yemeklerin olmazsa olmazı olan besinlerden biri. Doğal antibiyotik olarak anılıyor.

    Hem yemeklerimizde hem de sağlığımızda önemli bir yeri var. Ayrıca tüketildiğinde birçok hastalığa iyi geliyor.

    Yemeklere kattığı lezzet ise tarif edilemez. Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor.

    Faydaları genel olarak herkes tarafından biliniyor ancak bu yönünü daha önce kimse duymadı. Yemek yerine vücuda sürdüğünüzde etkisine çok şaşıracaksınız.

    İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde saçlarda da büyük bir etki yaratan sarımsağı, saçın uzaması veya dökülen yerlerin dolması için sıklıkla kullanılıyor.

    Sarımsağı bir de kulağınıza koymayı deneyin. Kimsenin bilmediği bu yöntemi uyguladığınızda anında etkisini gösterecektir. Bakın kulağa sarımsak koymak neye iyi geliyormuş…

    Bu mucizevi yöntemi kimse bilmiyor! Kulağınıza sarımsak koyup yarım saat beklerseniz... Sonuç inanılmaz! #1

    Ağrılardan anında kurtulun!

    Sarımsağın kokusu her ne kadar sevilmese de faydaları göz ardı edilemez. Kulak ağrısı çok sık karşılaştığımız sorunlardan biridir. Başlıca nedeni ise enfeksiyon.

    Kulak ağrıları zaman geçtikçe zonklama, yanma, batma gibi ağrılara da neden oluyor. Bu yöntem ile ağrılardan hemen kurtulabilirsiniz.

    Uzmanlar kulak enfeksiyonu için sarımsak öneriyor. İçerisinde bulundurduğu analjezik ve antibiyotik özelliği sayesinde enfeksiyona karşı savaşıyor.

    Bu mucizevi yöntemi kimse bilmiyor! Kulağınıza sarımsak koyup yarım saat beklerseniz... Sonuç inanılmaz! #2

    Kulağınıza koyup yarım saat bekleyin

    2 kaşık susam yağıyla 1 kaşık ezilmiş sarımsağı pişirin. Soğuyunca yağı süzerek kulağınıza 2-3 damla damlatın. Bir kulak enfeksiyonunuz varsa, bir ipe bağladığınız bir diş sarımsağı kulak dışına yerleştirip yarım saat bekleyin. Sonucuna inanamayacaksınız.

    Bu mucizevi yöntemi kimse bilmiyor! Kulağınıza sarımsak koyup yarım saat beklerseniz... Sonuç inanılmaz! #3


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