Bu tarif kaçmaz! Kahvenin içine limon sıkarsanız... Metabolizmayı zımba gibi yapıyor! Kış aylarında hasta olmak istemiyorsanız, metabolizmanızın çok güçlü olması gerekiyor. Bunun yolu ise bazı alternatif karışımlardan geçiyor.

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Kış aylarında sağlam bir bünyeye sahip olmanız gerekiyor.

Bunun için sağlıklı beslenmek oldukça önemli ancak bazı alternatif tarifler, oldukça kurtarıcı.

Bu tarifler arasında başrolü de kahve - limon ikilisi çekiyor...

Kahvenin metabolizmayı hızlandırdığı ve enerji seviyelerini yükselttiği herkes tarafından da bilinen bir gerçek.

Kahvenin bu faydası limonla birleşince, metabolizmayı adeta uçuruyor.

Kahve - limon ikilisi

- Metabolizmayı güçlendiren bu karışım, yaza hazır girmek isteyenlerin de imdadına yetişiyor.

- Kilo vermeye de yardımcı olan bu karışım sayesinde özellikle kış aylarında, günü enerjik tamamlama imkanınız olacak.

- Şiddetli baş ağrısına iyi geldiği için kronik ağrı çekenlerin derdine de derman oluyor. Bu nedenle geçmek bilmeyen baş ağrısı yaşadığınızda, bir bardak limon kahve karışımı tüketebilirsiniz.

- Ayrıca bu kür, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve ishale iyi gelir. Bunun için öğütülmüş kahveyi limon ile karıştırıp üzerine bir de bal ekleyebilirsiniz.

- Hem kahve hem de limonun antioksidan bakımından zengin olması cilt üzerinde de önemli faydalar sağlıyor. Kahve tüketimi, cildi pürüzsüzleştiriyor ve kan akışını düzenleyerek nemlendirmeye de yardımcı oluyor. Kış aylarında nemsiz kalan ve kuruyan cilt, bu sayede de tarih olacak.

- Bol C vitamini içeren limon ise cilde güç ve elastikiyet kazandıran kolajen üretimini teşvik ediyor ve güneşe maruz kalmadan kaynaklanan cilt hasarlarını da azaltıyor.