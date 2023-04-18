Bu tüyo hayat kurtaracak: Eğer kuşburnunu suda kaynattıktan sonra yerseniz... Faydaları saymakla bitmeyen kuşburnu ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Oldukça basit bir tüyo ancak öğrenen kişilerin hayatı bir anda değişecek ve bazı sağlık sorunları ise tarih olacak!

Türkiye'nin her bölgesinde yetişen kuşburnu, sağlık için adeta bulunmaz bir nimet.

Eylül ve ekim aylarında meyve veren kuşburnu, yabani gül bitkisinin tohumlarını içeriyor.

Çay olarak-marmelat olarak tüketilebilen kuşburnu ve tohumları ilaç yapımında da kullanılıyor. Faydaları sınırsız olan kuşburnuna göz gezdirirsek;

Cilt sağlığı üzerinden etkili olduğu ortaya çıktı. Kuşburnu, güzelliğinize güzellik katacak ve cildinizin üzerindeki lekeleri de iyileştirecek.

Kuşburnunun cilde olan diğer faydalarını da ekleyelim;

Cildin daha nemli olmasını ve gözükmesini sağlıyor.

Ciltte hücreleri onarıyor ve yeniliyor.

Ciltte kolajenin üretimine destek verdiği için de yaşlanmayı geciktiriyor.

Yüksek antioksidan sayesinde cildi gençleştirir.

İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü hafifletir. Bunun yanında da cildi aydınlatır.

Güneş yüzünden oluşan zararları azaltır. Bu da yazın kullanım için ya da yaz sonrası ideal olduğunu gösteriyor.

Ciltteki ölü hücrelerin atılmasını sağlar.

İltihap ve vücutta hissedilen ağrıya da iyi geldiği biliniyor. Bu sayede vücudunuz enfeksiyonlardan temizlenmiş olacak.

Ayrıca kuşburnu bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Bu da özellikle kış zamanları hastalıklara şifa oluyor.

Ayrıca çok kritik bir tüyo daha verelim;

- Kuşburnu, suda kaynatılarak ezilip ekstradan sulandırarak aç karna yenilirse; basura çok iyi gelir ve egzemayı durdurucu etkisi vardır.

Otoimmun sistemi kuvvetlendiren kuşburnu, bedeni hastalıklara karşı dirençli hale getiriyor.

Kemik sağlığına iyi gelen kuşburnu, eklemlerdeki kireçlenmeyle de mücadele eder.

Mide sorunları kuşburnu sayesinde geçer. Mide sorunu yaşayanlar tercih edebilir.