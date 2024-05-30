Bu ürünleri plastik poşette saklamak resmen kabusa neden oluyor! İşte, plastik poşette saklamamanız gerekenler Plastik poşetler mutfakta en sık kullanılan ürünler arasında yer alır. Ancak her ne kadar pratik kullanımları nedeniyle sıkça tercih edilse de poşetler her ürün için ideal bir saklama yöntemi değildir. Bakın poşetlerde saklanmaması gereken ürünler nelermiş…

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Plastik poşetler birçok ürünün saklanmasında tercih edilen en pratik yöntemdir. Çeşitli ürünlerin saklanmasında kullanılan plastik poşetler belirli ürünlerin saklanması için doğru tercihler arasında yer almıyor.

Yiyeceklerin temizliğini ve lezzetini koruma amacıyla çoğu yiyecek plastik poşetlerde saklanır. Öyle ürünler var ki her ne kadar saklanmasında çoğunluklu olarak plastik poşet kullanılıyor olsa da bu aslında doğru bilinen en büyük yanlışların başında geliyor.

Bu ürünler plastik poşetlerde saklandığında bozulabiliyor ya da besin değerlerinde değişimler meydana gelebiliyor. İşte, bakın hangi ürünler plastik poşetlerde saklanmaması gerekiyormuş…

Bir daha plastik poşete koymayacaksınız…

Plastik poşetlerde saklanan bu ürünler besin değerlerini kaybetmelerinin yanında aynı zamanda erken bozulma sorunuyla da karşı karşıya bırakabiliyor.

Bu ürünlerin başında ekmekler yer alıyor. Ekmekler, plastik poşetlerde saklanıldığında daha çabuk bayatlamaya başlıyorlar. Bu sebepten plastik poşetler yerine bez ya da kağıt torbalarda saklamanız daha iyi olacaktır.

Peynirler diğer plastik poşetlerde saklanmaması gereken ürünler arasındadır. Peynirler, tazeliklerini ve lezzetlerini korumak için havaya erişmeleri gereken besinlerdir. Bunları plastik poşetlerde saklamanız nemin yoğunlaşmasına neden olabilir, bakteri ve küf oluşumu için koşullar yaratarak kalitelerini ve lezzetlerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Patates, soğan, sarımsak gibi sebzelerin kök ve yumruların çürümeyi önlemek için iyi havalandırılan serin ve karanlık bir yere ihtiyacı vardır. Plastik poşetler aşırı nem oluşturabilir ve bu da bu ürünlerin güvenliğini olumsuz yönde etkiler.

Yapraklı yeşilliklerin tazeliğini korumak için havaya da ihtiyaçları vardır. Plastik poşetler uygun hava sirkülasyonunu engelleyebilir ve bu da bozulma sürecini hızlandırır. Mümkün olduğu kadar uzun süre taze kalmaları için buzdolabında bir bardak su içinde saklamak en iyisidir.

Belki de en çok saklanan ürünler arasında yer alan un ve şeker, plastik poşetlerde saklanması durumunda nem emerek küflenmeye başlayabilir. Bu ürünleri hava geçirmez kaplarda veya kavanozlarda saklamanız daha doğru olabilir.