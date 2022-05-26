Bu yağ bin tane ilaca bedel! Kabızlıktan egzamaya her derde deva… Hem için hem sürün!

Bu yağ bin tane ilaca bedel! Kabızlıktan egzamaya her derde deva… Hem için hem sürün!

Vücudu baştan sona arındıran mucizevi bitkilerden biri olan sarı kantaron, birçok derde derman oluyor. İşte sizler için genellikle çay ve yağ olarak tüketilen sarı kantaronun faydalarını derledik.

Son zamanlarda doğal tedavi yöntemlerine yönelen kişilerin radarında yer alan sarı kantaron bitkisi, sayısız faydasıyla öne çıkıyor.

"Mod yükselten bitki", "doğadan gelen prozac", "tabiatın sunduğu antidepresan" olarak anılan sarı kantaron bitkisi, ılıman ve tropik iklim bölgelerinde kendiliğinden yetişiyor.

Dünyada ve ülkemizde sarı çiçekleriyle bilinen sarı kantaron, Anadolu'da binbirdelikotu, kılıçotu, kanotu, yaraotu, kuzukıran olarak biliniyor.

Genellikle çay ve yağ olarak tüketilen sarı kantaron bitkisi, cilt sorunlarından diyabet gibi kronik hastalıklara kadar birçok derde deva oluyor.

Ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunan sarı kantaron, antiseptik özelliği sayesinde vücudu mikroplara karşı koruyor ve vücutta oluşan enfeksiyonların hızla iyileşmesini sağlıyor.

Hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağlayan bu bitki, cilt sorunlarını ortadan kaldırdığı gibi yaraların daha çabuk iyileşmesine destek oluyor.

Uzmanlar, bir çay kaşığı sarı kantaron yağı tüketmenin akciğer ve böbreklerdeki zehirli toksinleri atmayı yardımcı olacağını belirtiyor.

Peki sarı kantaron yağının faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı nasıl yapılır? İşte sizler için sarı kantaron yağının faydalarını, sarı kantaron yağının yapılışını ve çay tarifini derledik.

Sarı kantaron yağının faydaları

Nemlendirici özelliği sayesinde cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Ciltteki renk eşitsizliklerini dengeler.

Ciltteki yaşlanmayı geciktirir ve akne izlerini geçirir.

Güneş yanıkları, yaralar, cilt yüzeyinde oluşan morlukları kısa sürede geçirir.

Kanamaların azalmasına yardımcı olur.

Romatizma hastalığından kaynaklanan ağrıları hafifletir.

Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümelerine iyi gelir.

Migren, baş ağrısı ve siyatiğe iyi geldiği bilinir. Şakaklara masaj yapıldığında baş ağrısını dindirir.

Saç dökülmesini azaltır ve kepek oluşumunun önüne geçer.

Saçları güçlendirir ve gürleştirir.

Uykusuzluk yaşanılan durumlarda rahat bir uyku sağlar.

Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir.

Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Depresyon ve anksiyete tedavisinde etkilidir.

Düzenli olarak tüketildiğinde ülser gibi mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelir.

Yatalak hastalarda oluşan bası yaralarının tedavisinde etkili olduğu bilinir.

Menopozun belirtilerinden olan sıcak basması sorununu ortadan kaldırır.

Adet öncesi sendromu (PMS) sancılarını hafifletir.

Mevsimsel duygu durum bozukluğu yaşayanların kaygısını azaltır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü özelliği bulunur.

Şişkinlik ve kabızlığın giderilmesinde etkilidir.

Uçukların iyileşmesini sağlar.

Sarı kantaron yağı nasıl hazırlanır?

Orta büyüklükte bir kavanoz kantaron yağı yapmak için bir demet kantaron çiçeği yeterlidir. Ortaya çıkan karışımı ağrıyan bölgelerinize masaj yaparak kullanabilirsiniz.

Topladığınız sarı kantaron çiçeklerini iyice yıkayıp kurutun.

Ardından çiçekleri elinizle sapından koparın ve hafifçe ezdikten sonra cam bir kavanoza koyun.

Bütün çiçekleri kavanoza aktardıktan sonra içine saf zeytinyağı ekleyin.

Kavanozun ağzını ince bir tülbentle sıkıca kapatın.

Kantaron çiçeklerinin özlerinin yağa geçmesi için kavanozu 2-3 hafta güneşte bekletin ve ara sıra çalkalamayı unutmayın.

2-3 hafta sonra kantaron yağınızı bir şişeye süzün ve karanlık bir yere alın.

Sarı kantaron yağının tavsiye edilen maksimum kullanım sıklığı, günde bir kezdir. Eğer içilecekse miktarın günde 1 çay kaşığını geçmemesi gerekir.

Sarı kantaron çayı tarifi

Kaynar suyun içine 2 ya da 3 kaşık kurumuş sarı kantaron ekleyin.

10 dakika dinlendikten sonra süzerek bir bardağa alın.

Hazırladığınız çayı, bal ve limon ile tatlandırarak tüketilebilirsiniz.

Not: Reçeteli ilaçlarla etkileşime girme ihtimali bulunduğundan doktora danışılmadan kullanılmaması tavsiye edilir. Hamile ve loğusa olan kadınların sarı kantaron yağı ve çayını doktor kontrolünde tüketmesi önerilir.

Gerektiğinden fazla sarı kantaron çayı tüketmek, çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle günde 2 bardaktan fazla tüketmemeye dikkat ediniz.