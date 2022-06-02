Petrol
117.94
1.42%
Euro
17.767
1.55%
Dolar
16.4729
0.49%
Altın
990.06
1.73%
Borsa
2602
0.00%
Bitcoin
501.595
-0.04%
BTXN Coin
12.30
-1.60%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Bu yaz ter kokusu yok! Hem ucuz, hem basit yöntem; Yalnızca 1 dakikada değişecek...

    Sıcak havalar gelip çattı, ter kokusu meydana çıktı. Aşırı terleyenlerin mücadele ettiği ter kokusunu önlemenin yolları da araştırılıyor. İşte en basit ve ucuz yöntemiyle tanışın...
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 18:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bu yaz ter kokusu yok! Hem ucuz, hem basit yöntem; Yalnızca 1 dakikada değişecek...

    Yaz ayları insana neşe ve enerji verirken, birden burnunuza gelen ter kokusuyla her şey değişebilir.

    Sıcak havalarda her insan doğası gereği terler. Ancak bazen gerek hormonlardan gerekse beslenme tarzından dolayı kişiden kişiye çok daha ağır kokular ortaya çıkabilir.

    Baharatlı gıdaları tüketmek daha kötü bir ter kokusuna neden olacağı gibi daha fresh beslenmek daha hafif bir ter kokusuna yol açacaktır.

    Terlemek vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir ancak çoğu zaman sosyal hayatı kısıtlayıcıdır. Kimse kötü bir ter kokusuyla günü geçirmek istemez...

    Ter kokusunu önlemek için deodorant, parfüm ve vücut spreyi gibi seçenekler tercih edilse de kalıcı olmayabilir.

    İşte tam bu noktada hem maliyeti ucuz hem de saatlerce kuru olmanızı sağlayacak bir yöntemi açıklıyoruz: Bebek pudrası!

    Koltuk altınıza sürün

    Piyasadaki çoğu deodorantın pudralı olmasının altına yatan bir sebep var...

    Çünkü bebek pudrası, ter ile muhteşem bir şekilde mücadele ediyorç

    Duştan çıktıktan sonra koltuk altına uygulanan pudra hem ter yoğunluğunu azaltıp kuru tutacaktır, hem de ter kokusunu engelleyecektir.

    Bu yaz ter kokusu yok! Hem ucuz, hem basit yöntem; Yalnızca 1 dakikada değişecek... #1


    İlginizi Çekebilir

    Öğrencilerin deprem paniği
    Dünya

    Öğrencilerin deprem paniği

    2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Artık günlük rakamlar yok'
    Sağlık

    2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Artık günlük rakamlar yok'

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir