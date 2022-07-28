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    Bu yiyecekler böbreklerin katili...

    Vücudumuzda oldukça önemli bir rol oynayan böbrekler, bazı besinlerin tüketimi sonucunda yorulabiliyor. Böbreklerin işlevlerini kaybetmemesi için bu yiyeceklerden uzak durun!
    • 28.07.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:18
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    Bu yiyecekler böbreklerin katili...

    Vücudumuzda hayati bir öneme sahip olan böbrekler, özenle bakılması gereken organlar arasında yer alıyor.

    İdrar yoluyla atıkları uzaklaştırmak, hormon üretmek ve kanınızdaki toksinler ile ekstra sıvıyı filtrelemekle yükümlü olan böbrekler, bazı besinler nedeniyle yoruluyor.

    Sigara ve alkol tüketmek başlı başına böbreklerin düşmanı olurken, tuz ise bu düşmanlıklara eşlik ediyor.

    Böbreklerin işlevini kaybetmesi hayatımızı riske atabilir. Böbrek nakli gerektiren durumları gündeme getirebilir.

    Bu nedenle sağlıklı beslenmeye, spora ve böbrekleri yoran yiyeceklerden kaçınmaya özen göstermemiz gerekiyor.

    Türkiye'de yaklaşık 7.5 milyon kişi kronik böbrek hastalığıyla mücadele ediyor. Bir başka deyişle, ülkemizde her 6-7 kişiden 1'i böbrek hastası...

    Bu hastalardan biri olmamak için, haberimizi dikkatle okuyun!

    Peki, Böbreklere zarar veren besinler nelerdir? Hangi besinler böbreklere zarar veriyor? İşte detaylar...

    Böbreklere zarar veren besinler

    TUZ

    Böbreklerin sağlıklı kalması için tuzdan uzak durmak gerekiyor. Yemeklere gereğinden fazla tuz atmak, ilk etapta böbrekleri yoruyor ve işlevinin bozulmasına neden oluyor.

    Konserve çorbalar veya sebzeler, dondurulmuş pizzalar ve salata sosları gibi işlenmiş veya paketlenmiş yiyeceklerde de fazla miktarda tuz bulunuyor. Bu nedenle hazır yemek tüketiminden kaçınmanız gerekiyor.

    Tuz yerine sağlıklı baharatlar tercih edebilirsiniz.

    Bu yiyecekler böbreklerin katili... #1

    KIRMIZI ET

    Çok fazla et yemek tıpkı tuz gibi, böbrekleri yorabilir. Çünkü hayvan proteinlerinin sindirilmesi zordur. Bu da atık ürünlerin giderilmesini böbrekler için bir yük haline getirir.

    Kırmızı et tüketmek önemli ancak dengeyi kurmamız gerekiyor. Fazlası böbreklerin işlevini kaybettirebilir ve sizi diyalize mahkum edebilir.

    SÜT

    Vücut için bulunmaz bir nimet olan süt, fazla tüketim sonucu böbreklere zarar verebilir. Sütteki fosfor böbreklerde stres yaratabilir.

    Süt, peynir ve yoğurt yerken aşırıya kaçmamaya özen gösterin.

    Bu yiyecekler böbreklerin katili... #2

    PORTAKAL VE PORTAKAL SUYU

    Portakal ve portakal suyu kalorileri düşük ve C vitamini bakımından zengindir. Ancak, yüksek oranda potasyum içerir.

    Eğer böbreklerinizde sıkıntı varsa, portakal ve portakal suyundan uzak durun. potasyum kandan çıkarılmazsa vücut için tehlike oluşturabilir.

    Bu yiyecekler böbreklerin katili... #3

    MUZ

    Muzda bulunan yüksek orandaki potasyum böbrekleri düzgün çalışmayanlar için ideal bir besin değildir.

    Böbreklerinizin daha kötü bir hale gelmesini istemiyorsanız, muz yemekten kaçınmanız gerekiyor.

    Bu yiyecekler böbreklerin katili... #4


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