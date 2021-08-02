Bugün vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü? 2 Ağustos koronavirüs tablosu

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Türkiye'de aşılamanın artmasıyla birlikte, pandemi ile mücadele devam ediyor.

Koronavirüs varyantları ile birlikte turizm sezonunun da etkisiyle vaka sayılarında artış gözlemleniyor. Hala aşı yaptırmayanların sayısı ise 22 milyona yakın durumda...

Bunun akabinde vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu her gün yakından takip ediyor.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları günlük olarak yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, "Bugünkü vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü?" sorularını araştırıyor.

Peki, 2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi vaka sayısı...

2 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 22 bin 898 yeni vaka tespit edilirken, 91 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.