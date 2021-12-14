Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı

Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, koronavirüsün son tehlikesi Omicron, ülkemizde 6 kişide görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 14 Aralık 2021 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

14 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Harita paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.