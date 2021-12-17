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- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı
Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı
- Haber Merkezi
- 17.12.2021 - 17:53
Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.
Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, koronavirüsün son tehlikesi Omicron tedbirleri birçok ülkede genişletildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.
Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 16 Aralık 2021 Cuma vaka ve ölüm sayısı...
17 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı, 17 Aralık Cuma 2021 gününe ait yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı.
Ancak Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıkarken, 167 kişi ise hayatını kaybetti.