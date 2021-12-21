- Haberler
- Sağlık Haberleri
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı
Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı
Koronavirüs vaka ve vefat sayıları vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı? İşte 21 Aralık 2021 koronavirüs ile mücadelede son durum...
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 18:38
Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.
Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, koronavirüsün son tehlikesi Omicron tedbirleri birçok ülkede genişletildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.
Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 21 Aralık 2021 Salı vaka ve ölüm sayısı...
21 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Vaka tablosu yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.