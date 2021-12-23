- Haberler
- Sağlık Haberleri
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı
Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 18:21
- Güncelleme : 23.12.2021 - 19:14
Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.
Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, koronavirüsün son tehlikesi Omicron tedbirleri birçok ülkede genişletildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.
Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 23 Aralık 2021 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...
23 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 23 Aralık 2021 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Koronavirüs salgınında bugün 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıkarken, 168 kişi de yaşamını yitirdi.