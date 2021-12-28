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    Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 28 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı

    Koronavirüs vaka ve vefat sayıları vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı? İşte 28 Aralık 2021 Salı koronavirüs ile mücadelede son durum...
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 18:21
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    Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 28 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı

    Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, her gün güncel harita şeklinde paylaşılıyor.

    Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, koronavirüsün son tehlikesi Omicron tedbirleri birçok ülkede genişletildi.

    "Omicron" endişesi sürerken "Delta" ile karışımı olan çifte virüs adı verilen "Delmicron" uyarısı da yapıldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüsle mücadeleye dair son bilgileri aktarıyor.

    Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 28 Aralık 2021 Salı vaka ve ölüm sayısı...

    28 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı, bugün yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Vaka tablosu paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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