Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 4 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı

Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 4 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Ocak Salı 2022 vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Özellikle yeni varyant Omicron ile vakalarda artış yaşanırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

İniş çıkış yaşayan vaka sayılarının ardından "4 Ocak 2022 Salı koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 4 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı...

4 OCAK 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ocak'a ait yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Vaka haritası paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.