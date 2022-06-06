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- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Haziran 2022 vaka ve ölüm sayısı
Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Haziran 2022 vaka ve ölüm sayısı
- Haber Merkezi
- 06.06.2022 - 18:02
Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
Virüs etkisini yitirirken tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar, vaka ve vefat sayılarını sorguluyor.
Yaz aylarının gelmesiyle vakalarda artış olup olmayacağı merak edilirken, vatandaşlar yeni kısıtlamaların gelmesinden endişe duyuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüs tablosuna ilişkin önemli bir paylaşım yaptı.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
6 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?
Koronavirüs tabloları artık günlük olarak değil, haftalık olarak açıklanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artık haftalık olarak paylaşılacağını duyurdu.
Koca açıklamasında; ''Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.'' dedi.