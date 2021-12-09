Bugünkü koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 9 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı

Bugünkü koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 9 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 9 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

İniş çıkış yaşayan vaka sayılarının ardından "9 Aralık 2021 Perşembe koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 9 Aralık 2021 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...

9 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

19 BİN 696 Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıkarken, 195 kişi ise hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz."