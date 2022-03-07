Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç? 7 Mart Pazartesi 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 7 Mart 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı, kurallar esnetildi.

Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 oldu.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 7 Mart Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

7 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2022 Pazartesi gününe ait güncel koronavirüs tablosunu paylaşmadı. Veriler açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.